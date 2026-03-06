Tacos de pulpo al pastor: una receta especial para compartir en Cuaresma

Tacos de pulpo al pastor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los tacos al pastor son uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, tradicionalmente preparados con carne de cerdo marinada y cocinada en trompo. Sin embargo, en los últimos años han surgido versiones alternativas que reinterpretan esta receta clásica. Una de ellas son los tacos de pulpo al pastor, una opción que combina los sabores característicos del adobo con productos del mar.

Esta preparación mantiene la esencia del marinado típico del pastor —a base de chiles secos, especias y piña— pero sustituye la carne por pulpo, lo que da como resultado un taco con un sabor intenso y una textura suave. La receta se ha popularizado en restaurantes y hogares que buscan nuevas formas de disfrutar los tacos con ingredientes distintos.

El pulpo aportará un toque especial con los sabores del mar, además de su textura suave. Foto: (iStock)

Ingredientes

Para preparar aproximadamente 8 tacos se necesitan:

500 gramos de pulpo cocido y cortado en trozos pequeños

2 chiles guajillo desvenados

2 chiles ancho desvenados

1/4 de cebolla

2 dientes de ajo

1/2 taza de jugo de piña

1/4 de taza de vinagre blanco

1 cucharadita de achiote

1/2 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de orégano

Sal y pimienta al gusto

1 taza de piña fresca en cubos

Tortillas de maíz

Cilantro y cebolla picados

Limones y salsa al gusto

Preparación

El primer paso consiste en hidratar los chiles guajillo y ancho. Para ello, se colocan en agua caliente durante unos 10 minutos hasta que se suavicen. Posteriormente, se licúan junto con la cebolla, el ajo, el jugo de piña, el vinagre, el achiote, el comino, el orégano, sal y pimienta. La mezcla debe quedar como una salsa espesa y aromática, similar al adobo utilizado en los tacos tradicionales.

Una vez listo el adobo, se coloca el pulpo en un recipiente y se baña con la salsa, procurando que todos los trozos queden bien cubiertos. Se recomienda dejar marinar durante al menos 30 minutos en el refrigerador para que el pulpo absorba los sabores.

Después, en un sartén caliente con un poco de aceite, se cocina el pulpo marinado a fuego medio-alto durante unos 5 a 7 minutos. El objetivo es dorar ligeramente los trozos y caramelizar el adobo. En este punto se puede añadir la piña en cubos para que se caliente y aporte un toque dulce característico del estilo pastor.

Mientras se cocina el pulpo, se calientan las tortillas de maíz en un comal. Cuando todo esté listo, se colocan porciones del pulpo al pastor sobre cada tortilla y se agregan cebolla y cilantro picados al gusto. Finalmente, se pueden acompañar con unas gotas de limón y la salsa preferida.

Una receta que brinda un toque marino al clásico platillo mexicano. Foto: (Meta AI)

El resultado es un taco que conserva el perfil de sabor del pastor, pero con la frescura y textura del pulpo. La combinación del adobo especiado con la piña y el toque del mar crea una mezcla equilibrada que resulta atractiva para quienes buscan probar algo diferente.

Los tacos de pulpo al pastor se han convertido en una alternativa creativa dentro de la cocina mexicana contemporánea, demostrando que las recetas tradicionales pueden adaptarse y reinventarse sin perder su esencia. Además, son una opción ideal para reuniones familiares o comidas especiales en las que se quiera ofrecer un platillo original y lleno de sabor.