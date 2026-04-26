Exploradores urbanos “navegan” en canales subterráneos del Bosque de Chapultepec

Los jóvenes tuvieron que salir debido a los vapores de cloro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bosque de Chapultepec tiene varias secciones, un parqumuseos, dos lagos, humedales, espacios para fotografías e incluso alberga el Panteón de Dolores y La Casa del Lago; sin embargo, un grupo de tiktokers decidieron explorar el área subeterránea.

Aunque en su momento hubo acueductos que iban desde Chapultepec hasta Salto del Agua —y aún quedan vestigios—, actualmente este sistema de distribución de agua podría funcionar para el mismo bosque.

Anteriormente, el usuario @miamigoeldave ya había localizado los pilotes con agua de profundidad desconocida, los llamó “Ciudad hundida”, pues varios exploradores han hablado de este espacio bajo la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec e incluso tomado fotografías.

Los exploradores urbanos utilizaron una balsa inflable para intentar llegar más lejos, pero los vapores de cloro les impidieron adentrarse (TikTok/@@miamigoeldave)

Esta área está restringida al público en general, pues no cuenta con vigilancia, además de que representa un gran riesgo, pero los exploradores urbanos suelen visitar espacios metiéndose por rejas, saltando bardas o buscando registros abiertos, como fue este caso.

En el video, los jóvenes introdujeron una balsa inflable para navegar, pero no pudieron avanzar más alla de 15 metros porque los vapores de cloro los hicieron sentirse mareados, además de que no había iluminación adecuada.

Aunque en comentarios hay especulación sobre posible uso de Inteligencia Artificial, la realidad es que el usuario sí ha realizado otras exploraciones urbanas como las Catacumbas de Chapultepec, donde se encontraron cráneos humanos, se presume que se trata de una fosa común de víctimas del sismo de 1985.

Cómo funcionaba el acueducto de Chapultepec

El tramo de arcos de piedra que se alza entre las estaciones Sevilla e Insurgentes sobre avenida Chapultepec es el vestigio más visible de una de las obras hidráulicas más extensas que tuvo la antigua Ciudad de México: el Acueducto de Chapultepec.

La estructura original, compuesta por 904 arcos y extendida a lo largo de casi cuatro kilómetros, se diseñó para llevar agua dulce desde los manantiales de Chapultepec hasta la fuente de Salto del Agua, ubicada en lo que hoy es el Eje Central Lázaro Cárdenas.

En el siglo XVIII, la ciudad carecía de fuentes propias de agua, lo que obligó a construir sistemas de abastecimiento que recolectaran el líquido desde zonas periféricas como Santa Fe y Chapultepec.

El acueducto, conocido también como de Belén, fue impulsado por el virrey Agustín de Ahumada y terminado bajo la administración de Antonio María de Bucareli en 1779.

El acueducto de Chapultepec inició su recorrido en las llamadas “Albercas de Chapultepec”, donde se recolectaba el agua de los manantiales del cerro.

Desde allí, la conducción avanzaba por avenidas que hoy conforman parte del centro de la metrópoli, cruzando la Garita de Chapultepec y extendiéndose hasta la zona de San Juan de Letrán y San Pablo, que marcaban el límite sur de la ciudad en esa época.