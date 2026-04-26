México

Tres sujetos golpean a vecino en Cuajimalpa tras denunciar tiradero de basura en un río local

Los atacantes rompieron el vidrio de una camioneta y golpearon al conductor dentro del vehículo; la agresión escaló hasta las amenazas de muerte y quedó grabada en video

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La golpiza duró cerca de cuatro minutos. (Crédito: X | @Eco1_LVM)
La golpiza duró cerca de cuatro minutos. (Crédito: X | @Eco1_LVM)

Un hombre fue agredido por al menos tres personas en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, en un ataque que quedó grabado en video y que, según vecinos, ocurrió después de que la víctima denunciara públicamente a personas que presuntamente arrojan basura al río de la zona.

En las imágenes se observa a una camioneta blanca avanzar por una calle mientras un sujeto corre detrás de la unidad y le lanza una piedra, con la que rompe uno de los cristales. Tras detener su marcha, el conductor recibe un segundo ataque cuando el mismo hombre arroja una piedra de mayor tamaño directamente hacia él y luego se aproxima para golpearlo con los puños mientras la puerta del vehículo permanece abierta.

Segundos después, un segundo individuo se suma a la agresión y comienza a golpear al conductor, quien intenta protegerse manteniéndose dentro de la camioneta. La situación escala cuando uno de los atacantes abre la puerta trasera e ingresa al vehículo para continuar golpeándolo desde el interior, mientras el primer agresor alterna puñetazos, patadas y nuevos lanzamientos de piedra desde el exterior.

Tres sujetos golpean al conductor de una camioneta, quien presuntamente los denunció por tirar basura en un río local.

Aparece un tercer agresor

Más adelante aparece un tercer sujeto, quien también participa en la golpiza y propina más golpes al conductor, que permanece dentro de la unidad sin poder defenderse. Aunque en un momento los agresores se alejan, uno de ellos regresa instantes después, abre nuevamente la puerta del conductor y reanuda la agresión antes de retirarse junto con los otros dos hombres.

El video termina cuando los atacantes abandonan el lugar mientras gritan al conductor, quien permanece dentro de la camioneta intentando recuperarse tras la agresión. Las amenazas llegan al grado de amenazar de muerte al conductor, según se alcanza a percibir en el video.

De acuerdo con habitantes de la zona, el ataque ocurrió después de que la víctima denunciara a personas que presuntamente tiran basura al río cercano, una práctica que ha generado inconformidad entre vecinos por la contaminación del cauce.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportan personas detenidas ni alguna intervención oficial de autoridades capitalinas.

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