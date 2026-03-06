Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Algunas fanáticas mexicanas tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia. (Jung Yeon-je / AFP)

Una oportunidad irrepetible lanzará una famosa plataforma de streaming con el concurso exclusivo que permitirá a fans mexicanas ganar un viaje todo incluido a Corea del Sur para asistir al esperado regreso de BTS en Seúl, con vuelo, hospedaje y entrada al concierto “BTS: THE COMEBACK LIVE”, programado para el 21 de marzo de 2026.

Para concursar por el viaje al regreso de BTS, las participantes deben ser mayores de 18 años, residir en México, y registrarse entre el 5 y el 8 de marzo de 2026 a través de una dinámica en la red social TikTok. Un comité seleccionará a las tres mejores duplas (seis fans en total), y las ganadoras recibirán la notificación el 10 de marzo, con tiempo suficiente para preparar su viaje y presenciar el concierto histórico en Gwanghwamun Square.

El concurso ofrece a seis fans mexicanas un premio completo que cubre vuelos, hospedaje y acceso al evento que marca el retorno de BTS luego de casi cuatro años de pausa por el servicio militar de sus integrantes. Las interesadas deben seguir las instrucciones precisas para participar, mantener su cuenta de TikTok pública y estar atentas a los mensajes directos en la fecha de anuncio, ya que ese día se contactará a las personas ganadoras mediante un mensaje privado.

BTS (Netflix)

Requisitos y proceso de participación en el concurso

Las aspirantes podrán participar únicamente del 5 al 8 de marzo de 2026. Será necesario cumplir con todos los requisitos y presentar la publicación conforme a las reglas expuestas.

El comité evaluador de Netflix México, empresa que entregará el viaje, será el responsable de seleccionar a las duplas ganadoras. Cada participante debe asegurarse de revisar su cuenta y mensajes en TikTok el 10 de marzo para no perder esta oportunidad única.

Forma tu “Dynamic Duo”: El concurso es en parejas. Busca a tu mejor aliado/a (ambos deben tener al menos 18 años cumplidos) y elijan a un representante, quien será el encargado de subir el video a nombre de los dos.

El inicio reglamentario: Tu TikTok debe arrancar obligatoriamente con la frase: “Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS” . ¡No lo olvides!

El reto de las 7 razones: Expliquen por qué ustedes son los candidatos ideales para asistir al evento BTS: THE COMEBACK LIVE | ARIRANG . Asegúrense de que en algún punto del clip aparezcan o se digan claramente las palabras clave: “NETFLIX” , “BTS” y “COREA” .

Despliega tu talento ARMY: El video es el espacio para presumir qué tan fans son. Pueden incluir desde sus colecciones y fan arts hasta demostraciones de baile, canto o maquillaje inspirado en el grupo.

El hashtag oficial: Para que tu participación sea tomada en cuenta, debes publicar el video usando únicamente el hashtag #BTSNetflixMX. Sin esta etiqueta, el sistema no podrá encontrarlos.

Netflix trasmitirá el concierto en vivo del regreso de BTS a los escearios. (Netflix)

El regreso de BTS y lanzamiento del nuevo álbum

La vuelta de BTS a los escenarios sucede tras un hiato de casi cuatro años consecuencia del servicio militar obligatorio de sus integrantes. La expectativa global creció durante este periodo de ausencia.

El esperado reencuentro coincide con el lanzamiento de un nuevo álbum, ARIRANG, previsto para el 20 de marzo de 2026. Será el primer trabajo grupal desde junio de 2022. Esta doble celebración refuerza la relevancia del evento para la industria del K-pop y el fandom internacional.

Gwanghwamun Square será el punto donde tradición y modernidad surcoreanas se entrelacen para una celebración que, marcada por el regreso de BTS y la transmisión especial por Netflix, quedará en la memoria de millones de seguidores en todo el mundo.