La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos marca la polémica en importante evento. (RS)

Laura Flores acaparó la atención de los medios luego de lo ocurrido en el evento Los 100 Más Influyentes de México y Latinoamérica, al que había sido invitada por Alejandra Ávalos.

Sin embargo, la ausencia de ambas artistas, unida a la presencia de Lalo Salazar en el evento, generó polémica y distintas versiones sobre lo ocurrido.

Los organizadores informaron del veto a Laura Flores apenas horas antes del evento, según la periodista Vicky López. Crédito: (Instagram/@@laurafloresmx)

Alejandra Ávalos y Laura Flores ausentes en el evento

La decisión de los organizadores de retirar la invitación a Laura Flores fue comunicada apenas unas horas antes del evento, así lo relató la periodista Vicky López en el programa Todo para la mujer.

“No vayas ni llegues porque te vamos a cerrar la puerta”, le habrían dicho los organizadores a la actriz, por lo que Ávalos optó por no asistir en solidaridad con su amiga.

Ante lo ocurrido, el homenaje se habría desarrollado sin las dos artistas. Posteriormente, Alejandra Ávalos explicó ante la prensa que su ausencia respondió únicamente al rechazo de su amiga y colega.

"Eso no se le hace a una mujer, es denostar a una mujer”, declaró.

Alejandra Ávalos justificó ante la prensa su ausencia por solidaridad con su amiga Laura Flores tras la exclusión.(@laurafloresmx / Instagram)

Los organizadores admitieron un “malentendido”

De acuerdo con la versión de Avalos, la notificación de la exclusión se realizó entre representantes. El encargado de relaciones públicas comunicó al agente de Laura Flores que ella no debía presentarse.

En medio de rumores sobre la posible intervención de Ohana Salazar, hija del periodista, la actriz de melodramas como “El alma no tiene color”, negó cualquier implicación.

“Eso a mí no me consta y no lo creo, prefiero no creer porque la información y la imagen que yo tengo es que ella es una muchacha muy educada, dejen ese rumor morir, dejen a Ohana Salazar en paz”, expresó.

Después de la controversia, la organizadora contactó a Ávalos para aclarar que todo se debió a “un malentendido” y negó cualquier intención de discriminación.

“Yo realmente soy promujer. Jamás ando haciéndole groserías a nadie, mi trayectoria con empresarios de más de 30 años me avala”, agregó Avalos en su encuentro con la prensa.

La relación entre Laura Flores y Lalo Salazar finalizó en junio de 2025 tras poco más de tres meses, minimizando ambos las tensiones públicas. (IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)

De acuerdo con las versiones iniciales, la raíz del conflicto fue el temor de los organizadores a un encuentro incómodo entre Laura Flores y Lalo Salazar en la alfombra roja, como detallaron Vicky López y Maxine Woodside en Todo para la mujer.

Por su parte, Lalo Salazar sí acudió al evento, acompañado de sus hijos Iñaki y Ohana, mientras las actrices brillaron por su ausencia. Cuando se le consultó sobre su ex pareja, el periodista evitó profundizar en el tema y confirmó que la relación terminó bien.

La ruptura entre Flores y Salazar y la reacción pública tras el veto

La relación entre Laura Flores y Lalo Salazar duró poco más de tres meses y finalizó en junio de 2025, según un comunicado de la propia actriz. Actualmente, circulan rumores sobre tensiones y problemas personales previos a la separación, aunque ambos han minimizado públicamente cualquier conflicto.