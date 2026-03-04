México

Laura Flores explica qué es la blefaroplastia, cirugía de párpados a la que me sometió

La actriz mexicana compartió en TikTok cómo ha sido su recuperación tras realizar cambios en sus párpados

Laura Flores comparte su experiencia
Laura Flores comparte su experiencia tras someterse a una blefaroplastia para mejorar su mirada y corregir el exceso de piel en los párpados. (RS)

Laura Flores regresó al ojo del huracán luego de que diera a conocer que se sometió a un nuevo tratamiento estético del que habló abiertamente en sus redes sociales.

Desde principios de año, la actriz dio a conocer que entraría a quirófano en febrero pese a compartir escenario con Ninel Conde y Yahir; sin embargo, no brindó más detalles hasta un reciente video.

La actriz reveló en redes
La actriz reveló en redes sociales los detalles de su cirugía plástica y mostró las marcas normales del proceso de recuperación. (TikTok: Laura Flores)

Laura Flores revela detalles de la cirugía plástica a la que se sometió

A través de un video en TikTok, la actriz de melodramas reveló que se sometió a una blefaroplastica, cirugía que consiste en retirar el exceso de piel que se acumula en los párpados.

“Creo en la transparencia y me gusta compartir mis experiencias con gente que puede necesitar un consejo. El Dr. Fernando Molina Montalvo, cirujano plástico y reconstructivo, me practicó una blefaroplastia, cirugía de párpados, y aquí te platico cómo maquillarte una vez que el doctor te lo permita", colocó en la descripción.

Posteriormente, aseguró que no se trató de un cambio de imagen definitivo, sino de un ajuste en la mirada, por lo que ahora que han pasado más de 10 días puede compartir los detalles.

Me retiró la piel del párpado superior y del inferior por la edad. Aquí tengo una costra y acá otra; esas no las puedo arrancar. Vamos a tener que lidiar con ellas porque me tengo que maquillar, tengo que trabajar y vamos a ver cómo la libramos”, detalló.

La actriz decidió compartir con
La actriz decidió compartir con sus seguidores cómo fue el proceso de su reciente intervención y lo que aprendió durante la recuperación. (TikTok: Laura Flores)

La próxima presentación de Laura Flores junto a Alejandra Ávalos

Actualmente, la intérprete todavía luce algunas marcas, como inflamación y pequeñas costras de la cirugía, pero asegura estar tranquila y confiar en el proceso.

Además, en tan solo unos días se presentará en La Maraka. Será el próximo 6 de marzo cuando comparta escenario junto a Alejandra Ávalos, y aunque su proceso es reciente, tiene autorización médica para usar maquillaje y disimular las marcas.

El show “Con Alma de Mujer” aún cuenta con entradas disponibles en sus diferentes secciones, los precios van desde los $600 hasta los $1700.

El Dr. Fernando Molina Montalvo,
El Dr. Fernando Molina Montalvo, cirujano plástico y reconstructivo, realizó la blefaroplastia a Laura Flores con resultados positivos hasta el momento. (IG)

Qué es la blefaroplastia, cirugía a la que se sometió Laura Flores

  • La blefaroplastia es una cirugía que se utiliza para corregir los párpados superiores e inferiores.
  • Su propósito es quitar el exceso de piel, grasa o músculo, lo que puede generar bolsas, aspecto envejecido o problemas visuales.
  • Generalmente se busca mejorar la apariencia, aunque también puede solucionar dificultades para ver cuando el párpado superior cae.
  • El procedimiento se realiza de manera ambulatoria y con anestesia local, sin necesidad de internación prolongada.
  • Dentro de los riesgos posibles se incluyen hematomas, infecciones, asimetrías o complicaciones para cerrar los ojos, aunque suelen ser poco frecuentes.
  • La recuperación habitual es favorable en la mayoría de los casos.
  • Esta intervención se encuentra entre las más solicitadas tanto en cirugía plástica como en oftalmología.

