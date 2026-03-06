México

Julián Gil revela si le gustaría ser parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México tras recibir invitación

El actor argentino compartió que ve en el reality 24/7 una opción única para mostrar su lado más auténtico y relajado a la audiencia

Guardar
El estreno de una nueva
El estreno de una nueva edición de La Casa de los Famosos México incrementa el entusiasmo del público y del medio artístico nacional. (Cuartooscuro / RS)

La llegada de una nueva edición de La Casa de los Famosos México ha elevado el interés de la audiencia y el medio artístico, pues se ha posicionado como uno de los proyectos más visibles para las celebridades en nacionales.

Entre las figuras que más expectativas generan se encuentra Julián Gil, quien ha manifestado públicamente su disposición para sumarse al reality, mientras la producción afina los últimos detalles y mantiene hermetismo sobre el elenco definitivo.

Julián Gil expresa su interés
Julián Gil expresa su interés en participar en La Casa de los Famosos México, lo que aumenta la expectación entre los seguidores del reality show. Credito:cuartoscuro

Julián Gil: apertura y motivaciones ante el reality

Durante una entrevista en el programa Hoy, Julián Gil reconoció que los acercamientos para participar en realities como La Casa de los Famosos México han sido una constante en su carrera, pero no ha podido aceptar por compromisos laborales:

“Sí, yo sí, siempre por una cosa y otra no se puede, casi siempre por trabajo, gracias a Dios”, relató.

El actor de origen argentino consideró que este tipo de programas representan una oportunidad para mostrar aspectos de su personalidad que rara vez aparecen en pantalla.

“Me gusta. Soy tan relajado que la pasaría muy bien y sería una oportunidad para que el público me conozca”, agregó.

Sus declaraciones han reforzado la expectativa en torno a su posible ingreso a la casa, generando rumores y especulaciones en redes sociales.

El actor Julián Gil considera
El actor Julián Gil considera que los realities como La Casa de los Famosos México son una oportunidad para mostrar su lado personal a la audiencia.

Cambios en la estrategia de selección y el atractivo del formato

La productora ejecutiva, Rosa María Noguerón, confirmó semanas atrás que la estrategia de casting ha evolucionado notablemente, ya que el éxito de las temporadas previas provocó un giro en la dinámica de fichajes.

“Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien”, afirmó en un encuentro con diferentes medios sin dar nombres.

Asimismo, explicó que, en las primeras ediciones, muchos famosos temían los desafíos del encierro y el aislamiento, pero tras 3 temporadas todo ha cambiado considerablemente.

“En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos; nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas", recordó.

Sin embargo, ahora el proceso de selección se ha vuelto más competitivo y el ingreso a la casa se percibe ahora como una oportunidad para fortalecer la relación con el público.

La productora ejecutiva Rosa María
La productora ejecutiva Rosa María Noguerón anuncia que la estrategia de casting ha cambiado por el éxito de las temporadas anteriores. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

El rol de las redes sociales en la vida personal de Julián Gil

En su paso por el matutino, Julián Gil también abordó aspectos personales y explicó el motivo de la carta pública dedicada a su hijo Matías en redes sociales durante su cumpleaños.

“No se hizo con la intención de que existiera un avance, es más bien una manera de comunicarme con él, de dejar evidencias para él”, explicó.

De igual forma, resaltó el papel de las plataformas digitales como archivo personal y puente de contacto: “Los medios de comunicación y las redes se han convertido en algo muy positivo, sobre todo para mí es una herramienta para que queden evidencias; el internet, como dicen, no olvida”.

Temas Relacionados

Julián GilLa Casa de los Famosos México2026Rosa María Noguerónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Pronóstico del clima en Puerto Vallarta este viernes 6 de marzo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Puerto

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 6 de marzo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del estado del tiempo:

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 6 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Bahía de Banderas este 6 de marzo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del estado del tiempo:

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Culiacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a jefe de plaza

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

Atacan con explosivo instalaciones de la Policía Municipal de Luis Moya, Zacatecas: tres uniformados resultaron heridos

Confirma FGR identificación de dos cuerpos de mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos son los reclutadores, policías y el exalcalde que han sido detenidos

ENTRETENIMIENTO

Entre rumores de romance, Pedro

Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

Erik Rubín reacciona a los halagos de Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, a su música

Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’ llora al recordar fuerte golpiza que le dio su padre: “Se me hicieron ampollas”

Polen: un asesinato, un secreto letal y una familia al borde del abismo en la nueva serie de ViX

Critican a José Eduardo Derbez por regalo de 700 mil pesos a su novia Paola Dalay

DEPORTES

Benjamín Gil lanza llamado a

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya