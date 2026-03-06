Julián Gil revela si le gustaría ser parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México tras recibir invitación

El estreno de una nueva edición de La Casa de los Famosos México incrementa el entusiasmo del público y del medio artístico nacional. (Cuartooscuro / RS)

La llegada de una nueva edición de La Casa de los Famosos México ha elevado el interés de la audiencia y el medio artístico, pues se ha posicionado como uno de los proyectos más visibles para las celebridades en nacionales.

Entre las figuras que más expectativas generan se encuentra Julián Gil, quien ha manifestado públicamente su disposición para sumarse al reality, mientras la producción afina los últimos detalles y mantiene hermetismo sobre el elenco definitivo.

Julián Gil expresa su interés en participar en La Casa de los Famosos México, lo que aumenta la expectación entre los seguidores del reality show. Credito:cuartoscuro

Julián Gil: apertura y motivaciones ante el reality

Durante una entrevista en el programa Hoy, Julián Gil reconoció que los acercamientos para participar en realities como La Casa de los Famosos México han sido una constante en su carrera, pero no ha podido aceptar por compromisos laborales:

“Sí, yo sí, siempre por una cosa y otra no se puede, casi siempre por trabajo, gracias a Dios”, relató.

El actor de origen argentino consideró que este tipo de programas representan una oportunidad para mostrar aspectos de su personalidad que rara vez aparecen en pantalla.

“Me gusta. Soy tan relajado que la pasaría muy bien y sería una oportunidad para que el público me conozca”, agregó.

Sus declaraciones han reforzado la expectativa en torno a su posible ingreso a la casa, generando rumores y especulaciones en redes sociales.

El actor Julián Gil considera que los realities como La Casa de los Famosos México son una oportunidad para mostrar su lado personal a la audiencia.

Cambios en la estrategia de selección y el atractivo del formato

La productora ejecutiva, Rosa María Noguerón, confirmó semanas atrás que la estrategia de casting ha evolucionado notablemente, ya que el éxito de las temporadas previas provocó un giro en la dinámica de fichajes.

“Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien”, afirmó en un encuentro con diferentes medios sin dar nombres.

Asimismo, explicó que, en las primeras ediciones, muchos famosos temían los desafíos del encierro y el aislamiento, pero tras 3 temporadas todo ha cambiado considerablemente.

“En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos; nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas", recordó.

Sin embargo, ahora el proceso de selección se ha vuelto más competitivo y el ingreso a la casa se percibe ahora como una oportunidad para fortalecer la relación con el público.

La productora ejecutiva Rosa María Noguerón anuncia que la estrategia de casting ha cambiado por el éxito de las temporadas anteriores. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

El rol de las redes sociales en la vida personal de Julián Gil

En su paso por el matutino, Julián Gil también abordó aspectos personales y explicó el motivo de la carta pública dedicada a su hijo Matías en redes sociales durante su cumpleaños.

“No se hizo con la intención de que existiera un avance, es más bien una manera de comunicarme con él, de dejar evidencias para él”, explicó.

De igual forma, resaltó el papel de las plataformas digitales como archivo personal y puente de contacto: “Los medios de comunicación y las redes se han convertido en algo muy positivo, sobre todo para mí es una herramienta para que queden evidencias; el internet, como dicen, no olvida”.