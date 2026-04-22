Ángela Aguilar y Nodal “están en casa felices”, afirma Jomari Goyso tras rumores de divorcio

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)

En medio de rumores de ruptura, el conductor Jomari Goyso aseguró que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue firme y que ambos “están en casa felices”, en contraste con las versiones de crisis que han circulado en los últimos días.

La controversia en torno a la pareja explotó tras el lanzamiento del videoclip “Un vals”, donde la presencia de una modelo con parecido a Cazzu, expareja de Nodal, detonó comparaciones y comentarios en redes sociales. A esto se sumaron versiones sobre una supuesta infidelidad, la intervención directa de la familia Aguilar en la relación y la presunta salida de Ángela del hogar que compartían en Texas.

Diversos periodistas de espectáculos, como Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante, aseguraron que Nodal y Ángela habían decidido separarse temporalmente, al menos en medio de la crisis mediática.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

Las especulaciones aumentaron con el aplazamiento de la boda religiosa que la pareja tenía planeada para este año y con el hermetismo que ambos han mantenido en sus redes sociales.

La versión de Jomari Goyso

En este contexto de versiones encontradas, Jomari Goyso, conductor de Despierta América y amigo cercano de la pareja, ofreció un testimonio directo que contradice los rumores de separación.

Durante una emisión del matutino, Goyso relató: “El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también. Eso yo lo viví”.

El presentador agregó que tuvo contacto personal con la pareja no solo por mensajes, sino también a través de videollamada: “Yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice FaceTime, estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos. Le dije a Ángela: ‘El sábado me cambio a Jomari Aguilar Nodal cuando estén los caballos allá y me quedo a vivir’”, bromeó.

Jomari Goyso en la boda de Ángela Aguilar y Nodal. (Captura de pantalla @gomarigoyso)

Según Goyso, tanto Nodal como Ángela han optado por desconectarse del ruido mediático y no responder públicamente a los rumores: “Es que es como que hay una era en la que es importante desconectarse, porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera, y obviamente se apoyan en una trayectoria de sus vidas”.

El silencio de la familia y las versiones encontradas

Mientras los seguidores de Nodal y Ángela Aguilar esperan una declaración directa de la pareja, el entorno familiar también ha decidido mantener un bajo perfil o evitar alimentar la polémica.

Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue cuestionado por la prensa sobre la supuesta cancelación de la boda y la situación sentimental de su hija, a lo que respondió: “Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela”, dejando en claro que no dará detalles sobre la vida privada de la joven cantante. Ante la insistencia de los medios, reiteró: “Te acabo de contestar”, y aprovechó para enviar un saludo a Pati Chapoy durante la entrevista.

Pepe Aguilar fue cuestionado de la relación de Ángela Aguilar y Nodal. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy afirmó de manera tajante que los rumores de crisis “no existen” y que la convivencia entre ambos sigue sólida. Pedro Sola añadió: “No creo que haya crisis, eso es una tontería”, atribuyendo el aplazamiento de la boda a motivos de seguridad y logística, como lo mencionó el sonorense en una entrevista realizada en República Dominicana.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol sostuvo que una fuente cercana le confirmó la separación y que Nodal habría abandonado el hogar. Consideró que la polémica de “Un vals” fue “la gota que derramó el vaso” y criticó la influencia de la familia Aguilar en la relación: “Ya pareciese que Pepe Aguilar duerme en medio de ellos”. Sugirió que ambos deberían tomar distancia de sus padres para proteger su matrimonio.

Hasta ahora, ni Nodal ni Ángela Aguilar han emitido un posicionamiento oficial sobre el estado de su relación. Tampoco han estado activos en redes sociales.