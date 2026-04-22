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Niurka explota contra ‘haters’ que critican a Ángela Aguilar en redes

Tras la controversia que rodea a la pareja, la vedette cubana respaldó públicamente a Ángela Aguilar y cuestionó la agresividad de los comentarios en su contra

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(IG: @niurka.oficial // @nodal)
Tras la controversia que rodea a la pareja, la vedette cubana respaldó públicamente a Ángela Aguilar y cuestionó la agresividad de los comentarios en su contra. (IG: @niurka.oficial // @nodal)

En las últimas semanas, Ángela Aguilar se vio envuelta en una nueva polémica tras el lanzamiento de “Un Vals”, tema interpretado por Christian Nodal. El videoclip de la canción despertó críticas entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron el parecido de la modelo Dagna Mata con Cazzu, expareja de Nodal. Este episodio reavivó los ataques hacia Aguilar, quien desde hace dos años ha sido blanco de comentarios ofensivos en plataformas digitales.

En medio de este escenario, Niurka Marcos, conocida por su personalidad frontal, se sumó a las figuras públicas que salieron en defensa de la hija de Pepe Aguilar. Durante una entrevista para el programa Venga La Alegría, la vedette cubana no dudó en expresar su postura ante el acoso digital dirigido a la joven cantante.

“Yo no puedo con tanta gente de vísceras vacías, tanta gente con ácido en el estómago, tanta gente con ganas de odiar”, afirmó Niurka. “No puedo entender cómo un grupo de personas puede generar, procesar tanto odio hacia una persona y tanto tiempo. Yo me cansaría, la ignoraría, la dejara de vivir, de respirar, de inhalar, de pensar, de soñar. O sea, sácate de mi mente”.

El apoyo de Niurka se sumó al de otras figuras del espectáculo que pidieron respeto para Ángela Aguilar en medio de los ataques en redes sociales. (Infobae)
El apoyo de Niurka se sumó al de otras figuras del espectáculo que pidieron respeto para Ángela Aguilar en medio de los ataques en redes sociales. (Infobae)

Niurka también destacó la actitud que Ángela Aguilar decidió mantener frente a la controversia: el silencio. Para la bailarina, la joven ha sabido mantener la compostura y no caer en provocaciones. “Uno no le tiene que explicar la vida privada a nadie. En el momento que sales a dar una explicación, automáticamente le estás dando el derecho a ese mismo hate a que te arrebate que es mentira lo que tú estás diciendo de tu propia vida”, aseguró.

Marcos, además, cuestionó el fenómeno de los “haters” y la intensidad del escrutinio al que se enfrentan figuras públicas como Aguilar. “Yo me cansaría, la ignoraría, dejaría de vivir, de inhalar, de respirar, de pensar, de soñar, o sea, sácate de mi mente. No puedo entender cómo pueden haber personas que puedan procesar tanta basura”, insistió. En su opinión, la mejor respuesta ante el acoso es la indiferencia y el resguardo de la vida personal.

Christian Nodal
Niurka calificó de “absurdo” el nivel de odio que recibe la hija de Pepe Aguilar y recomendó a los detractores apartarse de su vida. (@nodal)

El respaldo de Niurka se sumó al de otros artistas y personalidades del medio, quienes pidieron respeto para la joven y resaltaron su disciplina y temple en el manejo de su carrera. Mientras tanto, Ángela Aguilar optó por no responder a las críticas y hasta el momento se ha dedicado a compartir las publicaciones por parte de la disquera de su padre. Ya que está estrenando una nueva versión del tema “China de los Ojos Negros”, canción de su abuelo Antonio Aguilar para el álbum tributo que prepara Pepe Aguilar.

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