Quién es Ariadna Montiel, la funcionaria que podría reemplazar a Luisa María Alcalde en la dirigencia de Morena

Ariadna Montiel podría relevar a Luisa María Alcalde como dirigente de Morena. (Ilustración Infobae sobre foto de Cuartoscuro)

Ariadna Montiel Reyes, actual secretaria del Bienestar, ha sido señalada por fuentes al interior de Morena como una de las principales figuras para relevar a Luisa María Alcalde en la dirigencia nacional del partido, ante la posible salida de la actual presidenta.

El relevo respondería a la urgencia de recuperar el control territorial del partido y disciplinar su estructura de cara a las elecciones de 2027.

El partido aún no emite información oficial, aunque según los trascendidos, colaboradores de Alcalde ventilaron que la morenista ya se despidió de su equipo y que su mensaje de renuncia se dará en cuestión de horas.

¿Quién es Ariadna Montiel y cuál ha sido su trayectoria política?

Ariadna Montiel titular de la Secretaría del Bienestar. (Gobierno de México)

Nacida el 29 de mayo de 1974 en la Ciudad de México, Ariadna Montiel Reyes tiene estudios truncos de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde joven participó en el movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga en 1999 para defender la gratuidad de la educación pública.

Comenzó su carrera en el PRD como secretaria de Finanzas del entonces Distrito Federal durante la administración de Vicente Fox y, en 2006, fue senadora suplente y secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas.

Durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la capital, Montiel fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. En 2012, fue elegida diputada local en la Asamblea Legislativa y, de 2015 a 2018, diputada federal por Morena.

A partir de 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la nombró subsecretaria de Bienestar y, en 2022, la ascendió a titular de la dependencia.

Luisa María Alcalde renunciaría en las próximas horas a la dirigencia de Morena. (CUARTOSCURO)

Montiel también ha sido reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum por su trabajo en la atención a damnificados tras el huracán Otis en Guerrero, donde pasó más de seis meses coordinando la operación del equipo de Bienestar.

Bajo su conducción, programas como la pensión para adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro adquirieron rango constitucional. Además, ha implementado nuevos proyectos como Salud Casa por Casa y la Pensión Mujeres Bienestar, eje de la política social del gobierno actual.

Andrés Manuel López Beltrán también saldría

Luisa María Alcalde asumió la dirigencia de Morena en septiembre de 2024, en medio de un reordenamiento interno del partido que buscó reforzar su estructura nacional tras el inicio del nuevo ciclo político. En ese mismo proceso fue incorporado Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización, encargado de la estructura territorial y la movilización de militantes en el país.

Andres Manuel Lopez Beltran, secretario de Organización de Morena. REUTERS/Henry Romero

Desde entonces, la dirigencia ha enfrentado distintos señalamientos internos por tensiones entre grupos, disputas en la definición de candidaturas y dificultades para mantener cohesión con las bases del partido en varios estados. Estas fricciones se han mantenido como uno de los principales retos de la actual conducción partidista, particularmente tras procesos electorales locales como el de Durango, donde Morena no logró consolidar su expectativa de crecimiento frente a la oposición.

En paralelo, se menciona la eventual salida del hijo de AMLO, siendo supuestamente relevado por Esthela Damián Peralta.

Esthela Damián Peralta (Chilpancingo, Guerrero, 8 de agosto de 1972) actualmente se desempeña como consejera jurídica del Ejecutivo Federal en la administración de Claudia Sheinbaum. Destaca por una trayectoria que abarca experiencia legislativa como diputada local y federal, así como cargos administrativos en la Ciudad de México y el gobierno federal, incluyendo la titularidad del DIF capitalino y la subsecretaría de Prevención de las Violencias. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y ha estado involucrada en temas de fiscalización, combate a la corrupción y políticas sociales.