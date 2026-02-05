Productora de La Casa de los Famosos México revela pistas sobre un habitante de la nueva temporada

La popularidad de nombres como Paola Suárez y Karina Torres levantan expectativa, pero la productora admite que convencerlas no es tarea fácil. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En medio del auge por la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo, Rosa María Noguerón fue cuestionada por la prensa sobre la nueva edición en México.

Pese a que se creía que tras la tercera emisión no se realizaría una nueva, a finales de 2025 se confirmó que el reality show 24/7 regresaría este año con nuevos famosos dispuestos a convivir bajo el mismo techo.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo confirma su regreso en México para finales de 2025 con una edición renovada. (Anayeli Tapia/Infobae)

¿El primer habitante confirmado será un cantante?

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Rosa María Noguerón compartió que ya tiene firmados a algunos famosos, pero descartó la presencia del Bogueto, quien ha sido pedido por el público en temporadas anteriores.

“Bogueto es amigo de la casa y nos encantaría que aceptara, pero es bien difícil con los cantantes, que cierran su agenda con tanta anticipación y puedan dejar sus compromisos”, explicó con Edén Dorantes.

Sin embargo, aseguró que entre los habitantes que ya están confirmados hay un cantante, pero invitó al público a seguir proponiendo nombres.

“Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien, ustedes díganos nombres y nosotros los buscamos”, agregó.

Rosa María Noguerón revela que ya tiene celebridades firmadas para la próxima edición del reality show 24/7 La Casa de los Famosos.(Infobae México)

Celebridades interesadas en el reality show tras el éxito

Además de compartir breves detalles sobre la nueva temporada, la productora señaló que uno de los principales desafíos que enfrentó al inicio fue conseguir famosos, pero ahora que el formato es conocido varios se han mostrado interesados en participar.

“En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos; nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas. Muchos amigos nos ayudaron a lograr esa primera, pero ahora han visto el éxito y el amor que recibe quien sale”, explicó.

Debido a que los nombres de Paola Suárez y Karina Torres han sido los que más circulan en redes sociales, Noguerón mencionó que siempre busca a todas las personalidades que le proponen, pero a veces es complicado hacer coincidir las agendas.

Rosa María Noguerón explica que casar las agendas de personalidades como Paola Suárez y Karina Torres resulta complicado, pese al interés del público. (Foto: RS)

“Yo los busco a todos y al que logre convencer ahí lo tendremos en La Casa. (Paola y Karina) tienen tanto trabajo que es difícil que coincidan sus semanas disponibles, pero siempre buscamos las mejores opciones”, comentó.

Y agregó: “Ya aprendimos que en este camino, la primera te dicen que no, a lo mejor a la segunda o tercera vez ya te digan que sí”.

¿Buscará a Adela Noriega?

Una de las personalidades mexicanas de las que más se espera su regreso es de Adela Noriega, por lo que los reporteros no dudaron en poner su nombre sobre la mesa, al igual que el de Pablo Lyle, a lo que Noguerón respondió:

“Díganme dónde encuentro a Adela Noriega y yo voy y la busco”, sentenció.