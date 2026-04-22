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Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

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Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas del miércoles 22 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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