Black Veil Brides en México: fechas, boletos y recintos de sus conciertos en solitario

Black Veil Brides se presentará en la Ciudad de México el próximo 12 de agosto. (Facebook @BlackVeilBrides)

El regreso de Black Veil Brides a México coincidirá con el lanzamiento de su álbum Vindicate, que saldrá a la venta el 8 de mayo. La gira recién anunciada contempla dos fechas en el país: el grupo se presentará el 11 de septiembre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y el 12 de septiembre en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara. El anuncio marcó el inicio de una etapa ligada al nuevo disco, con una legión de seguidores que consolida a México como el segundo país con más oyentes a nivel global.

El grupo liderado por Andy Biersack continúa posicionándose como una de las propuestas más consistentes del hard rock contemporáneo, con una propuesta visual cargada de teatralidad y un discurso dirigido a quienes buscan identidad en la música. Desde su formación, Black Veil Brides sumó más de 2.6 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y logró el 81 por ciento de conversión a seguidores recurrentes, según datos de Chartmetric.

La agrupación liderada por Andy Biersack apuesta por una propuesta artística que fusiona teatralidad, identidad y resistencia, atrayendo principalmente a un público joven. (Facebook)

Cabe señalar que a lo largo de los años, los fans mexicanos han mostrado una lealtad sostenida, ubicando al país como el único de habla hispana entre los diez mercados donde la banda tiene mayor presencia. México se situó solo por detrás de Filipinas, India, Polonia y Alemania, lo que refleja la profundidad del arraigo en el país.

El público principal en México está conformado por jóvenes en sus veintes, quienes adoptaron los himnos de la banda como parte de su identidad. La agrupación se describe como “una voz para quienes se sienten aislados”, manteniendo un espíritu de resistencia y pertenencia a lo largo de su carrera. Este vínculo se ha traducido en conciertos con alta demanda y una comunidad que encontró en cada canción una afirmación de vida.

La gira por México forma parte de la promoción global de Vindicate, con la expectativa de mantener la conexión con el público local y fortalecer la posición de Black Veil Brides como referente del género.

En esta ocasión, el grupo liderado por Andy Biersack no ha anunciado algún show en solitario en la CDMX, ya que Black Veil Brides se presentarán en el festival Vans Warped Tour México 2026.

Vindicate marca el inicio de una nueva etapa creativa para Black Veil Brides, consolidando su vínculo con el público mexicano y reafirmando su lugar en la escena del hard rock. (Ocesa)

Boletos y precios

La preventa de entradas para ambos conciertos se realizará este 22 de abril bajo el sistema Banamex, mientras que la venta general arrancará un día después a través de Ticketmaster y directamente en taquillas.

En Monterrey: las localidades incluyeron zona general de pie, zona preferente y zona VIP. Los precios parten desde los 850 pesos mexicanos en la zona general, mil 200 en preferente y mil 600 en VIP.

En Guadalajara: la entrada general costará 950 pesos, mientras que la sección preferente se ofrece en mil 400 y la zona VIP en mil 800 pesos.