Javier Ceriani revela que Maya Nazor sería la quinta amante de Christian Nodal

Las revelaciones del periodista se sumaron a la crisis entre Nodal y Ángela Aguilar, marcada por el aplazamiento de su boda. (Captura de pantalla @mayanazor / Facebook Christian Nodal)

El entorno de Christian Nodal se vio envuelto en nuevas polémicas tras rumores de una supuesta crisis en su relación con Ángela Aguilar, especialmente después de que la cantante presuntamente decidiera abandonar la casa que compartían en Houston. El aplazamiento de la boda religiosa y los rumores de infidelidad acentuaron la tensión, mientras nuevas versiones sobre la vida amorosa de Nodal salieron a la luz.

En sus más recientes transimisiones, el periodista Javier Ceriani aseguró que el cantante habría mantenido relaciones sentimentales con al menos cinco mujeres distintas en los últimos años. La más reciente de estas figuras sería Maya Nazor, ex pareja del rapero Santa Fe Klan y madre de su hijo.

Ceriani explicó que Nodal habría invitado a Maya Nazor a un after party junto al cantante Gera MX, luego de su presentación. (Captura de pantalla @nazormaya)

En uno de sus programas, Ceriani sostuvo: “Son cuatro las presuntas amantes de Christian Nodal”. Según sus palabras, la primera sería una dominicana residente en Miami. La segunda, Estevie, cantante mexicana-estadounidense, habría estado con Nodal en Houston durante el lanzamiento del tequila Don Julio, cuando todavía mantenía una relación con Cazzu y comenzaba su acercamiento a Aguilar.

Incluso tiene una colaboración juntos, se trata del tema “Un besito más”, el cual grabaron juntos en Francia y cuenta con un videoclip protagonizado por los cantantes.

La tercera mujer sería Mariana García, modelo de Culiacán, Sinaloa, quien habría sido llevada a Centroamérica. Ceriani precisó: “Mariana García sí existe y es la amante número tres. Es modelo de Culiacán, Sinaloa. La llevaron a Centroamérica”.

Sobre la cuarta, el periodista se reservó detalles por seguridad: “No voy a poner la casa del amante número cuatro porque tengo miedo que le pase algo a la chica… el tipo dice: ‘Te estás metiendo con mi mujer acá en Guadalajara’”.

Javier Ceriani aseguró que Maya Nazor, ex pareja de Santa Fe Klan, habría mantenido un vínculo sentimental con Nodal después de un concierto en Guadalajara. (Instagram)

Finalmente, Ceriani reveló el nombre de la quinta supuesta amante: Maya Nazor. “La amante número cinco, la nueva… Nodal hace un concierto también en Guadalajara, y al otro día, sin Ángela Aguilar, se va a un after party del cantante Gera MX. Y ahí lleva a Maya Nazor”, narró. “Primero le regala un sombrero en el concierto. Ella fue a ver a Nodal. Ahí está, con el sombrero de Christian. Ella cuenta que se lo dio Nodal y finalmente él se la lleva al after party”.

Cabe recordar que tras aquel show ofrecido por Nodal en Guadalajara en 2024, internautas en redes sociales como TikTok especularon de un posible acercamiento entre Maya y el sonorense. Pues la influencer acudió a la primera fila del concierto y sigue a Christian en su cuenta de Instagram.