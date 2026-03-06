México

Drones, helicópteros y aviones de combate: así se vigilará el espacio aéreo en México durante el Mundial 2026

El Gral. Román Villalvazo Barrios dio a conocer detalles sobre el plan durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Román Villalvazo Barrios es el Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026. (Presidencia)

El Gral. Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan de Defensa Aérea para vigilar el Mundial 2026.

Villalvazo Barrios señaló que la integralidad de las tropas terrestres las darán los agrupamientos de defensa aérea.

El plan de defensa aéreo, dijo, funcionará de la siguiente manera:

Previo al mundial, se informará en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial en el que se permitirá delimitar tres zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y las sedes alternas se manejarán con NOTAMs, que son noticias sobre la aviación.

“Cada piloto que inicie un plan de vuelo, tendrá la obligación de verificar que nos dice SAI sobre la aviación y qué zonas están restringidas. Estos agrupamientos de defensa, como toda organización, tendrá una parte de mando y control, alguna parte también que manejará los transportes, las interceptaciones, los IVR, que es la Inspección Vigilancia Reconocimiento, la inteligencia aérea, y bien, todo esto será controlado por el Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional”, expuso.

Seguridad · Mundial 2026 · México
Plan de Defensa Aérea
Mundial 2026
El Ejército Mexicano presentó el esquema de protección del espacio aéreo en cinco capas de altitud que operará durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026 en territorio nacional.
Gral. Román Villalvazo Barrios · Conferencia presidencial · 6 marzo 2026
Capas de defensa
Sedes
Estructura de mando
Glosario
Las 5 capas de protección aérea
DE ARRIBA HACIA ABAJO — Haz clic en cada capa para más detalles
25,000pies
🛩️
Vigilancia de largo alcance
Detección temprana de aeronaves en el perímetro exterior
LARGO ALCANCE
Radar de largo alcance que detecta cualquier aeronave que se aproxime a las zonas de vigilancia. Solo aeronaves con plan de vuelo autorizado por el CENAVI podrán ingresar. La información se publica en el Diario Oficial de la Federación.
19,000pies
📡
Control de acceso — CENAVI
Solo aeronaves autorizadas ingresan al área
CENAVI
El Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto coordina el tráfico aéreo. Los pilotos deben verificar los NOTAMs antes de iniciar cualquier plan de vuelo hacia las zonas restringidas.
10,000pies
✈️
Interceptores + IVR
Frenado de amenazas e Inspección, Vigilancia y Reconocimiento
INTERCEPCIÓN
Aeronaves interceptoras listas para detener amenazas activas. Se combina con el sistema IVR (Inspección, Vigilancia y Reconocimiento) para identificar trazas ilícitas en tiempo real. Es la capa de respuesta activa más importante.
1,000pies
🚁
FuSA — Fuerza en Situación de Alerta
Aeronaves con misiones primarias de respuesta rápida
FuSA
Las FuSA son aeronaves militares en posición de espera con misiones primarias definidas. Ante cualquier amenaza, pueden responder en minutos sobre la sede correspondiente.
500pies
🎯
Sistemas Antidrones
Protección de última línea contra drones no autorizados
ANTIDRON
La capa más baja protege contra la amenaza más difícil de detectar: los drones no autorizados. Sistemas de inhibición de señal, radar de corto alcance y contramedidas electrónicas forman esta última barrera perimetral.
SUBSECTORES DE VIGILANCIA POR ZONA
60
MILLAS
Perímetro exterior de detección temprana
15
MILLAS
Zona intermedia de control y filtro
1.5
MILLAS
Perímetro de protección inmediata de la sede
ZONAS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO AÉREO
Ciudad de México
Zona de vigilancia primaria
Acuerdo presidencial DOF
Guadalajara
Zona de vigilancia primaria
Acuerdo presidencial DOF
Monterrey
Zona de vigilancia primaria
Acuerdo presidencial DOF
Sedes Alternas
Gestión mediante NOTAMs
Noticias a pilotos (NOTAM)
¿Cómo funciona la restricción?
DOF
Un acuerdo presidencial en el Diario Oficial delimitará legalmente las tres zonas de vigilancia para CDMX, GDL y MTY.
NOTAM
Notice to Airmen. Aviso obligatorio que cada piloto debe consultar antes de activar un plan de vuelo hacia zonas restringidas.
Plan vuelo
Las aerolíneas con plan de vuelo autorizado operarán con normalidad. No se cancela la aviación civil: se coordina.
Estructura de mando y control
MANDO SUPREMO
Centro de Coordinación
Copa Mundial 2026
Gral. Román Villalvazo Barrios
MANDO OPERATIVO
CENAVI
Centro Nacional de Vigilancia · Estado Mayor Conjunto
COMPONENTE
Mando y Control
Coordinación de todas las capas
COMPONENTE
Transportes
Logística aérea y terrestre
OPS
Interceptaciones
Capa 10,000 pies
OPS
IVR
Inteligencia aérea
OPS
FuSA · Antidrones
500 – 1,000 pies
Términos clave del plan
CENAVI
Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto. Nodo central que controla todas las capas del plan.
NOTAM
Notice to Airmen. Aviso que todo piloto debe consultar antes de iniciar un vuelo. Informa zonas restringidas y condiciones especiales.
IVR
Inspección, Vigilancia y Reconocimiento. Misiones de inteligencia aérea para identificar aeronaves sospechosas en tiempo real.
FuSA
Fuerza en Situación de Alerta. Aeronaves militares en espera a 1,000 pies, listas para responder de inmediato ante cualquier amenaza.
SAI
Sistema que consolida información sobre zonas restringidas. Cada piloto tiene la obligación de verificarlo antes de activar su plan de vuelo.
DOF
Diario Oficial de la Federación. Donde se publicará el acuerdo presidencial que da sustento legal a las tres zonas de vigilancia aérea.
Fuente: Conferencia de Prensa Presidencial · 6 de marzo de 2026 · Gral. Román Villalvazo Barrios · Gráfico: Redacción

Dijo que el Plan de Defensa Aérea funcionará en cinco capas, comenzando de arriba para abajo, de 25 mil pies, con vigilancia aérea de largo alcance; 19 mil pies con la vigilancia de que ingresen al área únicamente aeronaves autorizadas por el CENAVI; 10 mil pies, con interceptores para frenar amenazas aéreas y detección permanente de amenazas aéreas; a mil pies se tendrán aeronaves conocidas como FuSA, que es Fuerza en Situación de Alerta, con misiones primarias; 500 pies se tendrán los sistemas antodrones.

“Con esto cubriremos tres subsectores de cada zona de vigilancia, que será las 60 millas, 15 millas y 1.5 millas, con esto no buscamos limitar los vuelos de la aviación nacional e internacional, toda aquella aeronave, toda aquella aerolínea que tenga abierto un plan de vuelo, lo podrá llevar a cabo, lo único que vamos a hacer es coordinar los vuelos para tener libres esas zonas de vigilancia y poder mitigar cualquier traza de interés ilícita que nos pueda generar un escenario no deseado”, expuso.

