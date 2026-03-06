Drones, helicópteros y aviones de combate: así se vigilará el espacio aéreo en México durante el Mundial 2026

Román Villalvazo Barrios es el Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026. (Presidencia)

El Gral. Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan de Defensa Aérea para vigilar el Mundial 2026.

Villalvazo Barrios señaló que la integralidad de las tropas terrestres las darán los agrupamientos de defensa aérea.

El plan de defensa aéreo, dijo, funcionará de la siguiente manera:

Previo al mundial, se informará en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial en el que se permitirá delimitar tres zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y las sedes alternas se manejarán con NOTAMs, que son noticias sobre la aviación.

“Cada piloto que inicie un plan de vuelo, tendrá la obligación de verificar que nos dice SAI sobre la aviación y qué zonas están restringidas. Estos agrupamientos de defensa, como toda organización, tendrá una parte de mando y control, alguna parte también que manejará los transportes, las interceptaciones, los IVR, que es la Inspección Vigilancia Reconocimiento, la inteligencia aérea, y bien, todo esto será controlado por el Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional”, expuso.

Dijo que el Plan de Defensa Aérea funcionará en cinco capas, comenzando de arriba para abajo, de 25 mil pies, con vigilancia aérea de largo alcance; 19 mil pies con la vigilancia de que ingresen al área únicamente aeronaves autorizadas por el CENAVI; 10 mil pies, con interceptores para frenar amenazas aéreas y detección permanente de amenazas aéreas; a mil pies se tendrán aeronaves conocidas como FuSA, que es Fuerza en Situación de Alerta, con misiones primarias; 500 pies se tendrán los sistemas antodrones.

“Con esto cubriremos tres subsectores de cada zona de vigilancia, que será las 60 millas, 15 millas y 1.5 millas, con esto no buscamos limitar los vuelos de la aviación nacional e internacional, toda aquella aeronave, toda aquella aerolínea que tenga abierto un plan de vuelo, lo podrá llevar a cabo, lo único que vamos a hacer es coordinar los vuelos para tener libres esas zonas de vigilancia y poder mitigar cualquier traza de interés ilícita que nos pueda generar un escenario no deseado”, expuso.