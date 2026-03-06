Plan Kukulkán: esta es la estrategia para garantizar la seguridad en Jalisco, CDMX y Monterrey rumbo al Mundial 2026

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el Plan integra la participación de más de 20 instancias federales, entre las que se encuentran las Fuerzas Armadas (Gobierno de Mëxico)

El Plan Kukulkán es la estrategia de seguridad diseñada por el Gobierno de México que va a garantizar protección a los ciudadanos y turistas que visiten el país durante el Mundial de Futbol 2026.

En conferencia matutina de este 6 de marzo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el Plan integra la participación de más de 20 instancias federales, entre las que se encuentran las Fuerzas Armadas, además de autoridades estatales y municipales de las entidades.

El Plan Kukulkán contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, con el fin de fortalecer el “intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”, según detalló el funcionario.

Por su parte, el Gral. Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, compartió los detalles en que consistirá el esta estrategia de seguridad.

Detalló que contará con operativos terrestres y aéreos que buscarán proteger las zonas estratégicas durante el Mundial 2026, como los estadios, zonas de entrenamientos, aeropuertos y hoteles.

Información en desarrollo