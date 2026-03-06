México

Camarones al mojo de ajo: opción saludable, rápida y llena de sabor natural

Esta receta tradicional se convierte en un favorito durante la Cuaresma y Semana Santa en México

Guardar
Los camarones al mojo de
Los camarones al mojo de ajo ofrecen un auténtico sabor costero mexicano, fusionando ajo, limón y perejil en un platillo icónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los camarones al mojo de ajo son una de las recetas donde cada bocado transporta directo a la costa mexicana. El perfume intenso y dorado del ajo salteado en manteca, mezclado con el toque fresco de limón y perejil, despierta el apetito.

Los camarones al mojo de ajo suelen aparecer en México durante la cuaresma y semana santa. Además, es un plato que ha ganado su lugar en restaurantes de la costa y en casas donde se buscan sabores intensos y rápidos.

Receta de camarones al mojo de ajo mexicana

Se trata de camarones enteros, pelados y desvenados, salteados en abundante manteca y ajo fresco picado, con un toque de guindilla y terminados con jugo de limón y perejil. Servidos bien calientes, suelen acompañarse con arroz blanco.

El paso a paso para
El paso a paso para cocinar camarones al mojo de ajo incluye manteca, ajo fresco picado y un toque de guindilla para realzar el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de camarones pelados y desvenados
  2. 6 dientes de ajo frescos, picados bien chiquito
  3. 60 gr de manteca
  4. 2 cucharadas de aceite de girasol
  5. 1 guindilla chica (opcional, para picor)
  6. 2 cucharadas de perejil fresco picado
  7. Jugo de 1 limón
  8. Sal y pimienta negra molida, a gusto

Cómo hacer camarones al mojo de ajo, paso a paso

  1. Secar bien los camarones con papel absorbente.
  2. Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto y agregar el aceite junto con la manteca.
  3. Cuando la manteca derrite y comienza a burbujear, sumar el ajo picado y la guindilla. Saltear solo 1 minuto, sin que se dore demasiado (evitar que se queme el ajo).
  4. Incorporar los camarones, salpimentar y saltear 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén apenas opacos y rosados (no sobrecocinar: se vuelven duros).
  5. Retirar la sartén del fuego, agregar el perejil y el jugo de limón. Mezclar bien y servir de inmediato.
  6. Acompañar con pan casero para mojar o con arroz blanco.
Para acompañar camarones al mojo
Para acompañar camarones al mojo de ajo, el arroz blanco o el pan casero resaltan los sabores del jugoso salteado de ajo y perejil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 3 a 4 porciones como plato principal, o 6 para picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 3 gr
  • Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar: el camarón pierde textura.

Temas Relacionados

RecetasCamaronesMojo de AjoReceta MexicanaMariscosAjoMantecaCocina FácilCuaresma 2026Semana Santamexico-noticias

Más Noticias

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

El capitán rojiblanco sufre una recaída tras reaparecer ante Toluca y se perderá el Clásico Tapatío

En Chivas reconocen que Luis

Exhiben a terraza en el Centro Histórico que cobra servicio por la “vista turística”

Anteriormente ya había habido una polémica por cobros excesivos en la misma zona

Exhiben a terraza en el

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

La muerte del líder del CJNG ha generado diversos cuestionamientos sobre el operativo

Este fue el papel de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel de

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Paty Navidad revela perturbador ‘don

Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

DEPORTES

En Chivas reconocen que Luis

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana