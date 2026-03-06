Camarones al mojo de ajo: opción saludable, rápida y llena de sabor natural

Los camarones al mojo de ajo son una de las recetas donde cada bocado transporta directo a la costa mexicana. El perfume intenso y dorado del ajo salteado en manteca, mezclado con el toque fresco de limón y perejil, despierta el apetito.
Los camarones al mojo de ajo suelen aparecer en México durante la cuaresma y semana santa. Además, es un plato que ha ganado su lugar en restaurantes de la costa y en casas donde se buscan sabores intensos y rápidos.
Receta de camarones al mojo de ajo mexicana
Se trata de camarones enteros, pelados y desvenados, salteados en abundante manteca y ajo fresco picado, con un toque de guindilla y terminados con jugo de limón y perejil. Servidos bien calientes, suelen acompañarse con arroz blanco.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de camarones pelados y desvenados
- 6 dientes de ajo frescos, picados bien chiquito
- 60 gr de manteca
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 1 guindilla chica (opcional, para picor)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta negra molida, a gusto
Cómo hacer camarones al mojo de ajo, paso a paso
- Secar bien los camarones con papel absorbente.
- Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto y agregar el aceite junto con la manteca.
- Cuando la manteca derrite y comienza a burbujear, sumar el ajo picado y la guindilla. Saltear solo 1 minuto, sin que se dore demasiado (evitar que se queme el ajo).
- Incorporar los camarones, salpimentar y saltear 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén apenas opacos y rosados (no sobrecocinar: se vuelven duros).
- Retirar la sartén del fuego, agregar el perejil y el jugo de limón. Mezclar bien y servir de inmediato.
- Acompañar con pan casero para mojar o con arroz blanco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 3 a 4 porciones como plato principal, o 6 para picada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 3 gr
- Proteínas: 25 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar: el camarón pierde textura.