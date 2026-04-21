Emiliano Aguilar encara a reporteros tras preguntas sobre la separación de su hermana Ángela

Emiliano Aguilar explotó contra los reporteros tras ser cuestionado sobre su hermana Ángela. (El Gordo y la Flaca: YouTube / Captura de pantalla)

El rapero Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso enfrentamiento con medios de comunicación en Ciudad de México.

El episodio ocurrió durante una conferencia de prensa que terminó de forma abrupta, en medio de reclamos, empujones y cuestionamientos sobre su familia.

El hijo mayor de Pepe Aguilar decidió abandonar el encuentro luego de detectar la presencia de su exmánager, Tony Rocks. Sin embargo, el momento más crítico llegó cuando reporteros insistieron en preguntarle sobre la controversia que rodea a su hermana, Ángela Aguilar, y su relación con Christian Nodal.

Emiliano Aguilar: “No me gusta que cambien lo que digo”

Visiblemente molesto, Emiliano Aguilar respondió con dureza a los cuestionamientos, al asegurar que sus declaraciones han sido manipuladas en distintas ocasiones.

“Yo no tengo nada contra la prensa, no me gusta que cambien lo que digo. Señora cómo le gusta cambiar las cosas, le voy a pedir con todo respeto que se habrá pa’ allá”, expresó.

El incidente reflejó el desgaste del cantante ante la constante atención mediática sobre los conflictos dentro de la llamada dinastía Aguilar. Aunque su carrera musical ha avanzado, la conversación pública continúa centrada en su entorno familiar.

Emiliano Aguilar se retira de una conferencia de prensa en la Ciudad de México tras la aparición de su exmánager, causando revuelo entre los asistentes. (Captura de pantalla: YouTube)

Un historial de choques con medios

No se trata de un hecho aislado. Días antes, Emiliano ya había tenido un altercado con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En esa ocasión, rechazó hablar sobre su distanciamiento con su padre.

“Es que no entienden que no quiero dar entrevistas. No he hablado con él en cuatro años (Pepe Aguilar). Probablemente en el futuro. Un niño siempre quiere hablar con su padre, ahorita no”, dijo en medio de la presión mediática.

Estas declaraciones evidencian una relación fracturada que, lejos de resolverse, se mantiene como un tema recurrente en cada aparición pública del artista.

En los últimos meses, Emiliano mantuvo un cruce de declaraciones con su cuñado Christian Nodal. (IG: @emiliano_aguilar.t)

La polémica familiar que lo persigue

El contexto no ha ayudado. La atención mediática creció tras los rumores de una posible ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara que el cantante habría salido del hogar que compartía con la intérprete.

A esto se suman las reacciones de figuras cercanas a la familia. El propio Pepe Aguilar evitó profundizar en el tema: “Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela”, declaró al ser cuestionado.

En paralelo, Leonardo Aguilar también eludió cualquier comentario, lo que refuerza el hermetismo dentro del círculo familiar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

Entre la música y la controversia

El caso de Emiliano Aguilar ilustra el peso mediático que implica pertenecer a una de las dinastías más reconocidas del regional mexicano. Cada aparición pública se convierte en un foco de tensión entre su vida personal y su carrera artística.

Mientras el rapero intenta posicionar su proyecto musical, la polémica familiar continúa marcando la agenda. Por ahora, su mensaje ha sido claro: busca distancia de los escándalos, aunque el interés mediático parece seguirlo a cada paso.