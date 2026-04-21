México

Emiliano Aguilar encara a reporteros tras preguntas sobre la separación de su hermana Ángela

Durante una visita a la Ciudad de México, el hijo de Pepe Aguilar increpó a reporteros por supuestamente manipular sus declaraciones

Guardar
Emiliano Aguilar, con gorra negra, barba y cadenas de oro, habla desde el interior de un vehículo, rodeado de otras personas y siendo grabado por micrófonos y teléfonos
Emiliano Aguilar explotó contra los reporteros tras ser cuestionado sobre su hermana Ángela. (El Gordo y la Flaca: YouTube / Captura de pantalla)

El rapero Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso enfrentamiento con medios de comunicación en Ciudad de México.

El episodio ocurrió durante una conferencia de prensa que terminó de forma abrupta, en medio de reclamos, empujones y cuestionamientos sobre su familia.

El hijo mayor de Pepe Aguilar decidió abandonar el encuentro luego de detectar la presencia de su exmánager, Tony Rocks. Sin embargo, el momento más crítico llegó cuando reporteros insistieron en preguntarle sobre la controversia que rodea a su hermana, Ángela Aguilar, y su relación con Christian Nodal.

Emiliano Aguilar: “No me gusta que cambien lo que digo”

Visiblemente molesto, Emiliano Aguilar respondió con dureza a los cuestionamientos, al asegurar que sus declaraciones han sido manipuladas en distintas ocasiones.

“Yo no tengo nada contra la prensa, no me gusta que cambien lo que digo. Señora cómo le gusta cambiar las cosas, le voy a pedir con todo respeto que se habrá pa’ allá”, expresó.

El incidente reflejó el desgaste del cantante ante la constante atención mediática sobre los conflictos dentro de la llamada dinastía Aguilar. Aunque su carrera musical ha avanzado, la conversación pública continúa centrada en su entorno familiar.

Hombre de espaldas con playera negra y gorra, mostrando tatuajes en el brazo, en un interior con paredes verdes, carteles de comida y dos teléfonos móviles abajo
Emiliano Aguilar se retira de una conferencia de prensa en la Ciudad de México tras la aparición de su exmánager, causando revuelo entre los asistentes. (Captura de pantalla: YouTube)

Un historial de choques con medios

No se trata de un hecho aislado. Días antes, Emiliano ya había tenido un altercado con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En esa ocasión, rechazó hablar sobre su distanciamiento con su padre.

“Es que no entienden que no quiero dar entrevistas. No he hablado con él en cuatro años (Pepe Aguilar). Probablemente en el futuro. Un niño siempre quiere hablar con su padre, ahorita no”, dijo en medio de la presión mediática.

Estas declaraciones evidencian una relación fracturada que, lejos de resolverse, se mantiene como un tema recurrente en cada aparición pública del artista.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
En los últimos meses, Emiliano mantuvo un cruce de declaraciones con su cuñado Christian Nodal. (IG: @emiliano_aguilar.t)

La polémica familiar que lo persigue

El contexto no ha ayudado. La atención mediática creció tras los rumores de una posible ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara que el cantante habría salido del hogar que compartía con la intérprete.

A esto se suman las reacciones de figuras cercanas a la familia. El propio Pepe Aguilar evitó profundizar en el tema: “Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela”, declaró al ser cuestionado.

En paralelo, Leonardo Aguilar también eludió cualquier comentario, lo que refuerza el hermetismo dentro del círculo familiar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)
Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

Entre la música y la controversia

El caso de Emiliano Aguilar ilustra el peso mediático que implica pertenecer a una de las dinastías más reconocidas del regional mexicano. Cada aparición pública se convierte en un foco de tensión entre su vida personal y su carrera artística.

Mientras el rapero intenta posicionar su proyecto musical, la polémica familiar continúa marcando la agenda. Por ahora, su mensaje ha sido claro: busca distancia de los escándalos, aunque el interés mediático parece seguirlo a cada paso.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarÁngela AGuilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

De qué murió Ricardo de Pascual, quería actor de ‘Vecinos’ y villano en ‘El Chavo el 8′

La noticia generó reacciones en la industria del entretenimiento por la huella que dejó en la comedia televisiva mexicana

De qué murió Ricardo de Pascual, quería actor de ‘Vecinos’ y villano en ‘El Chavo el 8′

Liga MX: ¿Qué equipos faltan por cumplir la Regla de Menores y cómo podría afectar la tabla general?

16 de los 18 equipos ya alcanzaron los 1,170 minutos requeridos de jugadores jóvenes

Liga MX: ¿Qué equipos faltan por cumplir la Regla de Menores y cómo podría afectar la tabla general?

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Hígado graso y carnes rojas: cuáles son las proteínas que empeoran la regeneración y aumentan la inflamación

Se informó que el cómo cocinan estos productos también incide en el desarrollo de enfermedades hepáticas

Hígado graso y carnes rojas: cuáles son las proteínas que empeoran la regeneración y aumentan la inflamación

Juez paraguayo denuncia “terrorismo mediático” en redes por señalamientos en Caso Edith Guadalupe en México

La Corte Suprema de Paraguay respaldó al juez Humberto Otazú tras ser señalado en redes por un video de presunto acoso

Juez paraguayo denuncia “terrorismo mediático” en redes por señalamientos en Caso Edith Guadalupe en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris lanza a Marcela Mistral como reemplazo tras la baja médica de Lupita Villalobos en el Supernova: Génesis 2026

Poncho de Nigris lanza a Marcela Mistral como reemplazo tras la baja médica de Lupita Villalobos en el Supernova: Génesis 2026

Gustavo Adolfo Infante gana demanda por daño moral contra Marco Chacón

Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor de ‘El Chavo del 8’ que libró una batalla contra el EPOC y el Covid

Las cuatro supuestas amantes de Christian Nodal según Javier Ceriani

Conductores de Ventaneando niegan crisis entre Nodal y Ángela Aguilar tras aplazamiento de su boda religiosa: “No les urge”

DEPORTES

Liga MX: ¿Qué equipos faltan por cumplir la Regla de Menores y cómo podría afectar la tabla general?

Liga MX: ¿Qué equipos faltan por cumplir la Regla de Menores y cómo podría afectar la tabla general?

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Qué dijo Duilio Davino del cambio de transmisión de la Selección Mexicana tras acuerdo de Concacaf

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX