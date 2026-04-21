Pati Chapoy asegura que Nodal y Ángela Aguilar no se van a divorciar: contradice versión de Gustavo Adolfo Infante (Fotos: RS)

La versión de Pati Chapoy sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar confronta de manera directa lo dicho por Gustavo Adolfo Infante.

La conductora de Ventaneando asegura que la pareja no enfrenta una crisis y descarta cualquier posibilidad de divorcio, luego de que se difundieran rumores tras el aplazamiento de la boda religiosa que planeaban para este año.

Ventaneando niegan crisis y respaldan a la pareja, pese a dichos de Pepe Aguilar

Durante la emisión de este lunes 20 de abril, el panel de Ventaneando abordó la polémica alrededor de Nodal y Ángela Aguilar. Los conductores insistieron en que los cantantes mantienen una relación estable. Pati Chapoy afirmó:

“Eso no existe”, al referirse a las versiones sobre una posible ruptura. Subrayó que los rumores carecen de fundamento y que la convivencia entre ambos sigue sólida.

Pedro Sola señaló: “No creo que haya crisis, eso es una tontería”, y atribuyó el aplazamiento de la boda a motivos de seguridad y logística, no a problemas personales. Añadió que el ambiente en la ciudad donde planeaban casarse es complicado y que la decisión de esperar es prudente porque “no les urge”.

Ventaneando niegan crisis y respaldan a la pareja, pese a dichos de Pepe Aguilar (Infobae)

Mónica Castañeda consideró que, tras los acontecimientos recientes en la zona elegida para la boda, resulta sensato replantear la fecha. Mónica Garza complementó que no hay problemas personales entre los cantantes: “Habrá otros temas profesionales, pero en lo personal está bien. Están divinos”.

El aplazamiento de la boda responde a seguridad, no a crisis

La decisión de posponer la boda religiosa fue anunciada hace unos días por Christian Nodal, quien explicó que no hay una nueva fecha definida. “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, dijo el cantante a medios de espectáculos. El anuncio de Ángela Aguilar en 2025 sobre su intención de casarse en mayo de 2026 generó expectativas entre el público y la prensa.

Los conductores de Ventaneando reiteraron que la pareja ya vive junta y que su relación se mantiene estable. Chapoy enfatizó: “Ya viven juntos, se aman, ¿qué más?”. Incluso, negaron que la polémica del video “Un Vals”, en el que una modelo fue comparada con Cazzu, ex pareja de Nodal, haya impactado negativamente en la relación.

Gustavo Adolfo Infante afirma que la separación es un hecho

En contraste, Gustavo Adolfo Infante aseguró en el programa Sale el Sol que la relación ya terminó. El periodista sostuvo: “El viernes hablé yo de algo que una fuente cercana a la pareja me confirmó, que ya están separados, por lo menos en estos días”. Detalló que Nodal habría abandonado el hogar que compartía con Ángela Aguilar.

Para Infante, la controversia tras el videoclip “Un Vals” fue determinante: “Yo creo que fue la, eh, exactamente la gota que derrama el vaso”. Además, otros panelistas como Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro coincidieron en que la relación ha sufrido golpes constantes y mencionaron la falta de estabilidad emocional del cantante.

Infante también criticó la influencia de la familia Aguilar, en especial de Pepe Aguilar: “Ya pareciese que Pepe Aguilar duerme en medio de ellos”. El conductor sugirió que tanto Nodal como Ángela deberían tomar distancia de sus padres para proteger su relación.

Gustavo Adolfo Infante afirma que la separación es un hecho (Infobae México / Jesús Avilés)

Hermetismo de los representantes y ausencia de confirmación oficial

Hasta ahora, ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado una ruptura. Según la periodista Flor Rubio de Venga la Alegría, los representantes de ambos artistas han sido herméticos y no han emitido postura oficial sobre la controversia, lo que ha contribuido a mantener la especulación.

El debate sobre el estado de la relación sigue abierto. Por un lado, los conductores de Ventaneando sostienen que la pareja sigue unida y que el aplazamiento de la boda responde a temas ajenos a su vida personal. Por otro, Gustavo Adolfo Infante afirma que la separación ya ocurrió y que Nodal incluso dejó el domicilio que compartía con Ángela Aguilar.