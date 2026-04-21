Alito Moreno acusa a Morena por balacera en Teotihuacán: “Dejaron la imagen de México por los suelos”

(Crédito: Infobae México)

Tras la balacera que orquestó Julio César Jasso Ramírez —según la Fiscalía General de la República (FGR)— en la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado lunes 20 de abril, que dejó un saldo de dos muertos y 13 personas lesionadas, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció respecto al hecho desde su cuenta oficial en ‘X’.

El líder del tricolor lamentó la tragedia y criticó el protocolo de seguridad en el área que es resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): “¿Cómo es posible que no haya seguridad en el acceso a lugares tan concurridos? ¿No existen arcos de seguridad? ¿De verdad pasaron armas y municiones sin que nadie se notara?"

De acuerdo con informes oficiales de autoridades federales y estatales, una mujer de origen canadiense fue la víctima mortal, quien presentó un impacto en la pierna. Ante esto, Alejandro Moreno exigió que el partido “Movimiento de Regeneración Social (Morena) tiene que explicar qué falló y quién va a asumir las consecuencias. México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar”.

Tiroteo en Teotihuacán: abre cuestionamiento de seguridad en sitios arqueológicos

Alejandro Moreno afirmó que la “incompetencia” de Morena: “Convirtieron a Teotihuacán en una escena del crimen y nuevamente dejaron la imagen de México por los suelos ante el mundo”.

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas o.

La reacción de Moreno se suma a la de diversos sectores sociales y políticos que han cuestionado el estado de la seguridad en enclaves turísticos mexicanos. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, explicó que no había arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, porque comúnmente las personas asisten a estos lugares para ocio, y destacó que “nunca” antes había ocurrido una situación similar en México.