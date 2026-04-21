México

Alito Moreno acusa a Morena por balacera en Teotihuacán: “Dejaron la imagen de México por los suelos”

El presidente del Partido Revolucionario Institucional exige explicaciones a Morena por la tragedia en la zona arqueológica

Guardar
(Crédito: Infobae México)
(Crédito: Infobae México)

Tras la balacera que orquestó Julio César Jasso Ramírez —según la Fiscalía General de la República (FGR)— en la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado lunes 20 de abril, que dejó un saldo de dos muertos y 13 personas lesionadas, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció respecto al hecho desde su cuenta oficial en ‘X’.

El líder del tricolor lamentó la tragedia y criticó el protocolo de seguridad en el área que es resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): “¿Cómo es posible que no haya seguridad en el acceso a lugares tan concurridos? ¿No existen arcos de seguridad? ¿De verdad pasaron armas y municiones sin que nadie se notara?"

De acuerdo con informes oficiales de autoridades federales y estatales, una mujer de origen canadiense fue la víctima mortal, quien presentó un impacto en la pierna. Ante esto, Alejandro Moreno exigió que el partido “Movimiento de Regeneración Social (Morena) tiene que explicar qué falló y quién va a asumir las consecuencias. México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar”.

Tiroteo en Teotihuacán: abre cuestionamiento de seguridad en sitios arqueológicos

Alejandro Moreno afirmó que la “incompetencia” de Morena: “Convirtieron a Teotihuacán en una escena del crimen y nuevamente dejaron la imagen de México por los suelos ante el mundo”.

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas o.

La reacción de Moreno se suma a la de diversos sectores sociales y políticos que han cuestionado el estado de la seguridad en enclaves turísticos mexicanos. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, explicó que no había arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, porque comúnmente las personas asisten a estos lugares para ocio, y destacó que “nunca” antes había ocurrido una situación similar en México.

Temas Relacionados

Alito MorenoPRITeotihuacánBalaceraAtaque armadoMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.8 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 08:52 horas, a una distancia de 64 km de Miahuatlán y tuvo una profundidad de 82.7 km

Se registra sismo de 4.8 de magnitud

Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificar a la Liguilla

Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Desde 58 municiones hasta fotos de la masacre de Columbine: así se planeó desde días previos el tiroteo en Teotihuacán

Julio César Jasso atacó a tiros a 8 personas, de las cuales una mujer canadiense murió

Desde 58 municiones hasta fotos de la masacre de Columbine: así se planeó desde días previos el tiroteo en Teotihuacán

Precio del dólar hoy en México: peso mexicano se deprecia en la cotización de apertura del 21 de abril

El leve retroceso en la moneda local coincide con el seguimiento internacional al conflicto en Medio Oriente

Precio del dólar hoy en México: peso mexicano se deprecia en la cotización de apertura del 21 de abril

“Nunca habíamos visto algo así”: Gobierno afirma que tiroteo en Teotihuacán fue un hecho aislado, garantiza seguridad en el Mundial 2026

El gobierno federal calificó el tiroteo en Teotihuacán como un hecho sin precedente, vinculado a problemas psicológicos del agresor

“Nunca habíamos visto algo así”: Gobierno afirma que tiroteo en Teotihuacán fue un hecho aislado, garantiza seguridad en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar

Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar

Andrea Legarreta suelta la verdad sobre su ruptura con Erik Rubín: “Nuestro para siempre son nuestras hijas”

Día de la Educadora 2026: frases para compartir por WhatsApp, Facebook e Instagram este 21 de abril

Pati Chapoy asegura que Nodal y Ángela Aguilar no se van a divorciar: contradice versión de Gustavo Adolfo Infante

Kim Shantal rompe el silencio tras baja de Lupita Villalobos y enciende la polémica con posible reemplazo: “Me da igual”

DEPORTES

Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Copa de Alemania desde México

“Va a ser mi última pelea”: Alana Flores revela por qué deja el boxeo tras Supernova Strikers

Quien será el próximo rival de Penta Zero Miedo después de su victoria WWE WrestleMania 42

¿Abandona a Chivas? ‘Hormiga’ González revela si ha sido buscado por clubes europeos