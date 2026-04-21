Karol G regresa a México: fechas, sedes y preventa del ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Karol G durante un concierto de su gira "Mañana será bonito" en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 8 de febrero de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Karol G, una de las artistas más influyentes del género urbano, confirmó nuevas fechas en México como parte de su gira Viajando Por El Mundo TropiTour.

El anuncio generó expectativa entre los seguidores que buscan reencontrarse con la intérprete de éxitos globales y vivir la experiencia de sus presentaciones en vivo.

Karol G en el Estadio Azteca: este es el pronóstico del clima para sus conciertos en la CDMX (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Fechas y sedes confirmadas en México

Karol G ofrecerá dos conciertos en territorio mexicano durante noviembre:

Viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA (Monterrey)

Viernes 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

Estos recintos han sido elegidos para albergar a miles de fanáticos y ofrecer un espectáculo de gran formato.

Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP

Preventa y venta general de boletos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Mastercard comenzará el 29 de abril a las 14:00 horas.

La venta general estará disponible a partir del 30 de abril, también a las 14:00 horas. La compra de boletos se realizará a través de ticketmaster.com.mx.

¿Cuándo fue la última vez que Karol G dio show en México?

En febrero de 2024 Karol G visitó México para entusiasmar a sus fans con Mañana será bonito tour. En dicha ocasión, la famosa se presentó en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte.

Algo que se hizo viral en aquel momento es que varios usuarios reportaron robos de celulares en el recinto y también se dio a conocer que La Bichota pudo ver la mercancía pirata que se ofrecía a las afueras del lugar.