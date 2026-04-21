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Kim Shantal rompe el silencio tras baja de Lupita Villalobos y enciende la polémica con posible reemplazo: “Me da igual”

La influencer revela cómo recibió la noticia y deja abierta la incógnita sobre su próxima contrincante en el evento

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La salida de Lupita Villalobos de Supernova: Génesis 2026 genera incertidumbre entre los seguidores del espectáculo de combate. - (Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal)
La salida de Lupita Villalobos de Supernova: Génesis 2026 genera incertidumbre entre los seguidores del espectáculo de combate. - (Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal)

La salida de Lupita Villalobos del evento Supernova: Génesis 2026 no solo sacudió la cartelera, también provocó una reacción directa de Kim Shantal, quien finalmente habló sobre la cancelación de la pelea que había generado gran expectativa entre seguidores del espectáculo.

En entrevista con TV Notas, la influencer reveló que fue la propia Villalobos quien le comunicó la situación días antes de hacerse pública, en una conversación que dejó ver el impacto emocional del momento. La noticia marcó un giro inesperado rumbo al combate programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Mientras el equipo organizador busca una nueva oponente, la incertidumbre crece y las declaraciones de Kim Shantal dejan claro que el escenario cambió por completo, tanto en lo deportivo como en lo personal.

La llamada que cambió todo

Primer plano de Kim Shantal sonriendo y mirando hacia arriba, con un collar de piel y aretes. En un recuadro circular, Lupita Villalobos con guantes de boxeo
Kim Shantal revela que recibió la noticia directamente de Lupita Villalobos días antes del anuncio oficial del evento en la Arena Ciudad de México. - (TV Azteca / Supernova Génesis 2026)

Kim Shantal explicó que se enteró directamente por Lupita Villalobos, en una charla privada donde pudo percibir el estado emocional de quien sería su rival. El intercambio, según relató, fue honesto y cargado de sentimientos encontrados.

“Hace tres días me contactó directamente… yo escuché cómo se siente, lo que está en su corazón y también lo impotente que se siente”, expresó, dejando ver la cercanía del momento y la frustración compartida.

La influencer también reconoció el impacto en el público, que esperaba el enfrentamiento. Aun así, subrayó que la salud está por encima de cualquier espectáculo.

Entre tristeza y comprensión

La salud de Lupita Villalobos fue priorizada tras detectarse un diagnóstico que la mantiene hospitalizada días antes del combate programado. - (IG/ @supernovaboxing)
La salud de Lupita Villalobos fue priorizada tras detectarse un diagnóstico que la mantiene hospitalizada días antes del combate programado. - (IG/ @supernovaboxing)

Lejos de cualquier polémica directa, Kim Shantal adoptó una postura empática frente a la situación médica de Villalobos. Su reacción estuvo marcada por la preocupación y el respeto ante el diagnóstico.

“Me tiene triste, pero la prioridad es su salud… qué bueno que se dio cuenta a tiempo”, afirmó, destacando que el riesgo pudo haber sido mayor si no se detectaba antes del combate.

También mencionó que Villalobos lleva varios días hospitalizada, lo que refuerza la gravedad del caso y justifica su ausencia del evento.

Rival incierta y presión en aumento

Sigue sin definirse la posible sustituta de Villalobos, lo que añade presión y expectativa al evento programado en la Arena Ciudad de México. (RS)
Sigue sin definirse la posible sustituta de Villalobos, lo que añade presión y expectativa al evento programado en la Arena Ciudad de México. (RS)

Sobre quién podría reemplazar a Villalobos, Kim Shantal fue clara: no tiene información y el tiempo apremia. La falta de definición añade tensión a la organización del evento.

“No tengo ni idea, no me han dicho nada… me da igual”, declaró, dejando ver su disposición a enfrentar a quien cumpla con las condiciones físicas necesarias.

En paralelo, la propuesta de Poncho de Nigris para que Marcela Mistral ocupe el lugar ha generado ruido en redes, elevando la expectativa. Sin confirmación oficial, el desenlace sigue abierto y el evento se mantiene en el centro de la conversación.

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