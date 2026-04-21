Liga MX: ¿Qué equipos faltan por cumplir la Regla de Menores y cómo podría afectar la tabla general?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Liga MX entra en la recta final del Clausura 2026 con un elemento que puede modificar la clasificación: la Regla de Menores.

Tras la disputa de la Jornada 15, el organismo confirmó que la mayoría de los clubes ya cumplió con el requisito, incluidos el Club América y Deportivo Toluca, mientras que dos equipos aún están obligados a sumar minutos en las últimas fechas para evitar sanciones.

América y Toluca, entre los que ya cumplieron

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De acuerdo con la información oficial tras la Fecha 15, 16 de los 18 clubes ya alcanzaron el mínimo exigido de participación de jugadores jóvenes. En ese grupo aparece el América y Toluca, que resolvieron el requisito antes del cierre del torneo.

Otros equipos superaron la meta con amplio margen. Club Deportivo Guadalajara encabeza la lista con más de 3,000 minutos acumulados, seguido por clubes como Puebla, Mazatlán FC, Necaxa, Santos Laguna, Pachuca y Atlético de San Luis, todos por encima de los 2,000 minutos.

También cumplieron Querétaro, Monterrey, Atlas, FC Juárez, Tijuana, Club León y Pumas, por lo que no enfrentarán presión adicional en este rubro en las últimas jornadas.

Dos equipos siguen bajo presión por la regla

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A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, solo dos clubes permanecen por debajo del mínimo de 1,170 minutos: Cruz Azul y Tigres.

El conjunto celeste acumula 1,100 minutos, por lo que necesita sumar 70 más, mientras que Tigres registra 1,045 y aún debe cubrir 125 minutos. Ambos equipos se mantienen en la pelea por puestos de Liguilla, por lo que el margen de error es reducido.

El reglamento establece que los clubes deben cumplir con minutos de futbolistas mexicanos nacidos a partir de 2003 y formados en el país. En caso de no hacerlo, la sanción contempla la pérdida de tres puntos tanto en la tabla general como en la de cociente, además de una reducción del 15 por ciento en los ingresos por Derechos de Formación.