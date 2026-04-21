“Si os movéis os sacrifico”: el revelador discurso del atacante de Teotihuacán a rehenes l Video

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas o.

Un nuevo video muestra el momento en que Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, realiza un ataque armado contra turistas extranjeros en Teotihuacán.

La grabación, captada por un rehén en la cima de la Pirámide de la Luna, permite escuchar las declaraciones de odio que el agresor dirigía durante el ilícito. Mientras mantenía a las víctimas bajo amenaza, el hombre emitía mensajes violentos, expuestos claramente en este nuevo material audiovisual.

Julio César Jasso Ramírez

“Tú, estúpid@. Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto. Si no lo haces, te disparo. Corta eso. Corta ese put* plástico. Tienes un put* minuto. Muévete, cabr*n. Como si fueras a foll@r.

El momento en que el atacante de 27 años, quien residía en la Ciudad de México amenaza e insulta a diversos visitantes con mensajes de odio y xenofobia Fotos: Captura de pantalla Facebook

Para allá, estúpid@. ¡Rápido! Córtalo todo. Y vosotros, hijo de mierd@, que habéis venido desde la put@ Europa, no vais a regresar. [llantos] Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la put@ fotito de mierda.

¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos putos coreanos allá. Los he sacrificado como a perros. Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se la mira directamente, cabrón. Necesito a alguien. Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes. Y como intenten subir, los voy a matar. ¡Rápido! Díselos ahora o busco a otro.

Put* portugués de mierda. No, eres un brasileño asqueroso. Dime.

(Se escucha de fondo) Guardia Nacional, tire sus armas y ríndase, tire sus armas y ríndase.

Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Vosotros, idiotas de allá. Tú, guarra, que crees que no te veo. Levántate o te disparo. Y tú también, bizcojito.

(Se escucha hablar a un niño) No te muevas, mamá. No te muevas, mamá.

(Se oyen disparos cuando las autoridades hieren al agresor)

El ataque que dejó dos muertos y 13 heridos

La mañana de este lunes 20 de abril se registró una balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, que dejó 13 personas lesionadas y dos muertas (una mujer canadiense y el mismo agresor), luego de que el atacante disparó desde la Pirámide de la Luna.

Los datos preliminares refieren que cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego, mientras que dos más quedaron lesionadas tras caer de la pirámide. Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que recibieron a siete personas, entre ellas una menor de edad, derivado del ataque.

Un cadáver yace en una camilla mientras las autoridades mexicanas trabajan en el lugar donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas más antes de suicidarse, según informó el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacán, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

De los siete atendidos, se detalló que cuatro presentaron lesiones por arma de fuego, una resultó con fractura, otra más con un esguince y una más solo presentó crisis de ansiedad.

El agresor se suicidó

El ataque armado provocó caos en el centro ceremonial que es uno de los principales sitios turísticos del país. Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 12:00 horas.

Ante la situación, elementos de emergencias, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) al sitio para evacuar a los turistas y brindar atención médica a los lesionados.

Fue planeado, no espontáneo

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que el ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán no fue espontáneo y que el agresor actuó sin la participación de otras personas. Detalló que el responsable portaba una mochila con un arma calibre .38 especial, 52 cartuchos útiles, documentos personales, boletos de autobús, un teléfono y material escrito relacionado con hechos violentos ocurridos en la masacre de 1999 en Columbine, Estados Unidos.

Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

De acuerdo con el fiscal, estos elementos apuntan a un patrón de imitación de ataques previos. Entre los objetos asegurados se encontraron manuscritos y literatura alusiva a ese caso, lo que forma parte de las líneas de investigación sobre el perfil del agresor y sus motivaciones.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, Cervantes Martínez indicó que el arma utilizada, una Smith & Wesson .38 Special, no pudo ser rastreada debido a su antigüedad, ya que data de finales de la década de 1960, por lo que este factor limita la posibilidad de conocer su origen.

“Como indicios relevantes y del material asegurado al perpetrador, además del arma y otra arma punzocortante, hay una mochila con 52 cartuchos útiles de calibre 38 especial en una bolsa de plástico. Entre sus pertenencias también destaco una credencial del INE, un celular análogo, boletos de autobús, una mochila tipo táctica, literatura, imágenes y manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”, detalló el fiscal.

Cervantes Martínez agregó que las características del arma y la cantidad de municiones utilizadas sugieren que el agresor tuvo la posibilidad de recargar, al menos, en dos ocasiones durante el ataque. Este elemento, de acuerdo con la investigación, refuerza la hipótesis de que el tirador mantuvo capacidad operativa para prolongar la agresión, lo que forma parte del análisis sobre la forma en que se desarrollaron los hechos y el nivel de preparación previo.