Lluvias CDMX: en estas alcaldías se prevén precipitaciones para la tarde y noche de hoy miércoles 4 de marzo

Protección Civil de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones a los capitalinos por las precipitaciones esperadas

Prevén lluvias para la tarde
Prevén lluvias para la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral y de Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México anunció que se esperan lluvias en distintos puntos de la capital del país para la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo.

Fue a través de un comunicado oficial donde la dependencia dio a conocer cuáles demarcaciones resultarán afectadas por las precipitaciones previstas para este día.

Indicó que se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, donde se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo.

Asimismo, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse durante la tarde y noche a estas demarcaciones o vivir en ellas.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

¿Qué alcaldías de la CDMX esperan lluvias para la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo?

Las alcaldías de la Ciudad de México que esperan lluvias para la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo serán: Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, de acuerdo con lo mencionado por Protección Civil de la capital del país.

La dependencia local detalló que se esperan lluvias ligeras en el sur de la Ciudad de México. Esto en la demarcación Tlalpan. En tanto, se prevén lloviznas en zonas dispersas en las alcaldías: Milpa Alta y Xochimilco.

Detalló que se prevé que durante la tarde existan condiciones en la Ciudad de México para lluvias ligeras y chubascos ocasionales.

Las lluvias comenzaron en la
Las lluvias comenzaron en la CDMX poco antes de las 17:00 horas, indicó Protección Civil local. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

De acuerdo con lo compartido por la dependencia del Gobierno de México, las lluvias comenzaron en las alcaldías antes mencionadas alrededor de las 16:45 horas.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la SGIRPC en caso de que cambien las condiciones meteorológicas para la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo.

¿Qué hacer ante el comienzo de lluvias en la CDMX este 2026?

El inicio de la temporada de lluvias en la Ciudad de México implica tomar medidas preventivas para evitar afectaciones en viviendas, vialidades y la vida cotidiana.

Las precipitaciones pueden provocar encharcamientos, inundaciones y, en algunos casos, daños materiales, por lo que es fundamental estar preparados y seguir recomendaciones oficiales.

Las precipitaciones pueden provocar encharcamientos,
Las precipitaciones pueden provocar encharcamientos, inundaciones y, en algunos casos, daños materiales. (Cuartoscuro)

Para reducir riesgos y proteger a la familia y el patrimonio, se sugiere:

  • Revisar y limpiar coladeras y desagües: Asegurarse de que las salidas de agua no estén obstruidas por basura u hojas.
  • Evitar tirar basura en la vía pública: Mantener limpias calles y banquetas ayuda a prevenir taponamientos en el drenaje.
  • Proteger documentos importantes y objetos de valor: Guardarlos en bolsas plásticas o lugares elevados dentro del hogar.
  • Estar atento a alertas meteorológicas: Consultar los avisos de Protección Civil y seguir las instrucciones emitidas.
  • No intentar cruzar calles inundadas: El agua puede arrastrar personas y vehículos, además de ocultar daños en el pavimento.
  • Tener a la mano un botiquín, linterna y radio: Estos artículos son útiles ante cortes de luz o emergencias.

