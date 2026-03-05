Rescatan a perrito en alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX: estaba dentro de un tambo de una azotea

Perrito es rescatado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX. Foto: X/@AlcaldiaAO.

Un perrito fue rescatado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, luego del reporte que indicaba que se encontraba dentro de un tambo en una azotea de un domicilio de la demarcación capitalina.

La noticia fue notificada por autoridades de la propia demarcación capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 4 de marzo en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con lo revelado por la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se trataba de un cachorro husky de aproximadamente cuatro meses de edad.

Indicaron que el animal se encontraba en condiciones inadecuadas dentro de un tambo en la azotea del domicilio en la colonia Francisco Villa.

El animal fue rescatado por elementos de la Policía Auxiliar del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Video: X/@Gposiadeoficial.

La demarcación capitalina detalló que el rescate del lomito en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México fue hecho tras la denuncia por vecinos de la demarcación a través de sus redes sociales oficiales y la coordinación con Unidos para Ayudar Seres Sin Voz A. C.

Agregó que el perrito, de raza husky, como se mencionó anteriormente, se encuentra a salvo.

¿Cómo fue paso a paso el rescate del perrito en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX?

El rescate del perrito derivó de una denuncia realizada por Ariana Colin, miembro de una asociación civil, quien recibió apoyo de personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México para acudir al domicilio e inspeccionar las condiciones del animal.

En el sitio, los funcionarios dialogaron con la familia propietaria del cachorro. Ellos explicaron que colocaban al perro en el tambo durante cerca de diez minutos mientras alimentaban a sus aves, momento en que se grabó el video difundido en redes sociales.

El perrito se encuentra a salvo, reportó en un comunicado la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Foto: X/@AlcaldiaAO.

Como parte de la respuesta oficial, el cachorro fue trasladado al Centro de Atención a la Salud Animal de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México para una revisión veterinaria.

En la evaluación inicial se detectó que el animal tenía parásitos, diarrea y un esquema de salud incompleto, por lo que necesita tratamiento médico y seguimiento especializado.

¿Qué hacer ante un supuesto caso de maltrato animal en la CDMX?

Ante un posible caso de maltrato animal en la Ciudad de México, es fundamental actuar con responsabilidad para proteger el bienestar de los animales y garantizar que las autoridades puedan intervenir de manera adecuada.

La denuncia oportuna facilita una atención más eficaz y puede salvar vidas.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Documentar el caso : Reunir pruebas como fotos, videos y detalles precisos del incidente.

Contactar a las autoridades : Llamar a la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC o acudir a la alcaldía correspondiente.

Presentar una denuncia formal : Acudir al Ministerio Público o realizar el reporte en la Agencia de Atención Animal de la CDMX.

Dar seguimiento: Solicitar información sobre el avance del caso y, si es necesario, buscar apoyo en asociaciones civiles de protección animal.