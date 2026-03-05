México

SRE reporta 321 mexicanos evacuados del Medio Oriente, mantiene alerta en embajadas

Embajadas de México en el Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con las personas de nacionalidad mexicana que residen o transitan por esos territorios

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de su cuenta oficial de X, este 5 de marzo, la evacuación de 321 personas mexicanas del Medio Oriente, quienes han salido mediante rutas terrestres seguras desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

Autoridades señalaron que este número podría aumentar en los próximos días, ya que hay más connacionales programados para salir con apoyo y gestiones de las embajadas mexicanas. La reciente apertura total o parcial de los espacios aéreos en algunos países también ha facilitado la salida de mexicanos de la región.

Embajadas de México en el Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con las personas de nacionalidad mexicana que residen o transitan por esos territorios. Hasta ahora, no se ha reportado ningún ciudadano afectado en su integridad física a causa de la situación actual.

La institución reiteró el llamado a quienes permanecen en esos países a seguir tomando las debidas precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades locales, con el fin de evitar cualquier afectación a su integridad física.

Canales de comunicación de las Embajadas de México en Medio Oriente

Por otro lado, la Cancillería reconoció la labor que realizan los diplomáticos mexicanos desplegados en zonas de alta complejidad, los cuales se han encargado de la protección y asistencia consular, así como de la organización de evacuaciones en coordinación con autoridades anfitrionas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó los números de emergencia de las representaciones mexicanas y exhortó a la comunidad mexicana en el extranjero a mantenerse en contacto con las embajadas ante cualquier eventualidad. Reafirmó su compromiso de continuar con las gestiones necesarias para salvaguardar la seguridad de los mexicanos y mexicanas en el Medio Oriente.

  • Embajada en Irán

+989121224463

  • Embajada en Israel

054-316-6717

  • Embajada en Jordania

0778 00 0494

  • Embajada en Qatar

3363 4450

  • Embajada en Arabia Saudita

+966557539374

  • Embajada en Kuwait

+965 9401 6333

  • Embajada en EAU

504 54 0273

  • Embajada en Líbano

03 044 598

  • Oficina de Representación en Palestina

+972 54 447 0095

Senado impulsa relación estratégica con
Senado impulsa relación estratégica con Canadá y coordina con la SRE acciones por mexicanos en Medio Oriente.

Alejandro Murat dialoga con legisladores canadienses y supervisa atención a mexicanos en Medio Oriente

Alejandro Murat se reunió en el Senado con legisladores canadienses para fortalecer la relación bilateral y abordar temas de interés común entre México y Canadá, el pasado 4 de marzo.

Durante el encuentro, Murat informó sobre las acciones de seguimiento a los mexicanos que se encuentran en Medio Oriente, subrayando el compromiso del gobierno mexicano con la protección y asistencia consular. Además, destacó la importancia de la colaboración internacional para garantizar la seguridad de los connacionales y la atención a situaciones de emergencia.

