Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey

El cierre de espacios aéreos y la falta de visados mexicanos mantienen en tensión a la Selección Nacional de Irak, que buscará asegurar su presencia en el repechaje del 31 de marzo con la ayuda de la Secretaria de Relaciones Exteriores. REUTERS/Thaier Al-Sudani

La Selección Nacional de Irak atraviesa una situación de incertidumbre de cara al partido de repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que debe disputarse el 31 de marzo en Monterrey.

El equipo asiático enfrenta serios obstáculos migratorios y logísticos derivados de los conflictos en Medio Oriente, lo que ha puesto en duda su participación en el encuentro decisivo.

La FIFA confirmó que el partido de repechaje está programado para el 31 de marzo en Monterrey, pese a la incertidumbre. (Foto de archivo)

Ante este panorama, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha confirmado su respaldo total para facilitar la llegada de la delegación iraquí y garantizar que el partido se realice conforme al calendario establecido.

Obstáculos que afectan a Irak

La situación geopolítica en Medio Oriente ha generado una serie de complicaciones que impiden a Irak garantizar su presencia en el repechaje. El cierre de espacios aéreos y la suspensión de servicios consulares en la región han impactado directamente al seleccionado.

El espacio aéreo de Irak y de países cercanos permanece cerrado, lo que limita la movilidad internacional de los jugadores y cuerpo técnico.

El director técnico, Graham Arnold , se encuentra bloqueado en Emiratos Árabes Unidos , sin posibilidad de salir debido a las restricciones de vuelo.

Varios futbolistas, entrenadores y personal médico no han logrado tramitar visados mexicanos ante el cierre de embajadas.

La federación iraquí ha calificado la situación como crítica, señalando que la clasificación depende de una pronta solución de los conflictos.

Varios integrantes de la delegación iraquí no han obtenido visas mexicanas, debido al cierre de embajadas por conflictos en la región. (X)

En este sentido, el futuro mundialista de Irak está condicionado por factores que escapan al ámbito deportivo.

Medidas y respaldo del gobierno mexicano

El Gobierno de México ha puesto en marcha mecanismos diplomáticos para atender de manera urgente los trámites migratorios requeridos, con el fin de que jugadores, cuerpo técnico y personal directivo puedan ingresar al país sin contratiempos.

Las representaciones diplomáticas mexicanas en Emiratos Árabes Unidos , Turquía y países de Europa han sido habilitadas para expedir visas a los integrantes de la delegación iraquí.

México solicitó a la federación de Irak la lista con los nombres y lugares de residencia de los participantes para agilizar los trámites.

La SRE informó que se encuentra en contacto permanente con la Federación de Futbol de Irak, la FIFA y la Confederación Asiática de Futbol.

La Secretaria de Relaciones Exteriores informó sobre la habilitación de representaciones diplomáticas en Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Europa para expedir visados a la delegación de Irak. REUTERS/Mohammed Salem

Además, la cancillería, en su búsqueda de mitigar el impacto de la crisis, reiteró su disposición total para otorgar los permisos necesarios y evitar que algún integrante quede excluido.

El repechaje, la cuenta regresiva y el monitoreo internacional

Por otro lado, la FIFA ha confirmado que el partido programado para el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey se mantiene, aunque sigue de cerca la evolución del caso.

Irak debe enfrentar al ganador entre Bolivia y Surinam , siempre que logre resolver los obstáculos migratorios y logísticos actuales.

La federación iraquí mantiene comunicación permanente con FIFA y la AFC , además de gestiones ante autoridades mexicanas.

El gobierno mexicano enfatizó que todas las facilidades están en marcha para garantizar la presencia de Irak en el encuentro.

El futuro mundialista de Irak dependerá de una solución diplomática conjunta, con la cooperación entre la Federación Iraquí, la FIFA y las autoridades mexicanas. REUTERS/Thaier Al-Sudani

De esta manera, jugadores, directivos y aficionados viven momentos de incertidumbre, ante el riesgo de perder la clasificación. El desenlace dependerá de una solución coordinada entre las instancias, en un contexto donde el apoyo de México resultará clave para que la selección iraquí mantenga vivo su sueño mundialista.