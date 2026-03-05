Sheinbaum da continuidad al Plan México en reunión con el Consejo Nacional de Inversiones

Claudia Sheinbaum se reúne con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México y avanzar en proyectos estratégicos de desarrollo económico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este miércoles un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones en Palacio Nacional para revisar avances y dar seguimiento al Plan México, la estrategia económica insignia de su administración.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre la reunión y compartió una imagen en la que aparece acompañada del empresario Carlos Slim, así como de integrantes de su gabinete, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar el avance del portafolio de inversiones contemplado en el Plan México y reforzar la coordinación entre el sector público y privado para acelerar proyectos estratégicos en distintas regiones del país.

¿Qué es el Plan México y cuál es su alcance?

El Plan México es una estrategia integral de desarrollo presentada por la titular del Ejecutivo federal el 13 de enero de 2025, durante un acto en el Museo Nacional de Antropología.

El Plan México es la estrategia económica del gobierno para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la competitividad del país.

Se trata de una hoja de ruta con visión de largo plazo que busca consolidar a México como una de las principales economías del mundo.

El proyecto contempla un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras por 277 mil millones de dólares, distribuidos en aproximadamente 2 mil proyectos específicos de empresas interesadas en instalarse o expandirse en el país.

La meta central, ha subrayado la presidenta, es reducir la pobreza y la desigualdad, al tiempo que se fortalece la capacidad industrial, tecnológica y productiva de México frente a un entorno internacional marcado por la competencia económica, particularmente con Asia.

Las 13 metas estratégicas para transformar la economía

El Plan México está estructurado en 13 objetivos concretos que marcan el rumbo económico del país. Entre los principales destacan:

Colocar a México entre las 10 economías más grandes del mundo.

Elevar la inversión por encima del 25% del PIB .

Generar 1.5 millones de nuevos empleos .

Incrementar el contenido nacional en cadenas productivas y compras públicas .

Reducir trámites para inversión de 2.6 años a solo uno.

Impulsar la sostenibilidad ambiental empresarial.

Ampliar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Disminuir pobreza y desigualdad.

Además, el plan establece acciones específicas para cada una de las 32 entidades federativas, con proyectos y metas regionales que buscan equilibrar el crecimiento.

Competencia global y fortalecimiento regional

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, ha definido el Plan México como la “carta de navegación” para una nueva etapa de desarrollo nacional.

Marcelo Ebrard describe el Plan México como la “carta de navegación” para una nueva etapa de desarrollo económico en el país. REUTERS/Henry Romero

Por su parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que la estrategia responde al crecimiento acelerado de China en el comercio mundial y a la pérdida de participación de Norteamérica en exportaciones globales.

En ese contexto, la presidenta reiteró la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como herramienta clave para competir frente a Asia y fortalecer la integración regional.

Coordinación permanente y seguimiento mensual

Como parte del calendario de implementación, el Gobierno federal estableció mesas mensuales de seguimiento al portafolio de inversiones y a la instalación de 100 parques industriales.

El gobierno impulsa la instalación de 100 parques industriales para fortalecer la producción y atraer inversiones en todo el país. REUTERS/Jorge Duenes

También se impulsan decretos para simplificar trámites, fomentar la relocalización de empresas y fortalecer la proveeduría nacional.

La reunión con el Consejo Nacional de Inversiones forma parte de este mecanismo de evaluación continua.

Con ello, el Ejecutivo busca enviar una señal de certidumbre a los mercados y al sector privado: México cuenta con una estrategia definida, metas claras y una coordinación activa para impulsar el crecimiento económico en los próximos años.