Cómo moverse en transporte público en Monterrey durante el Mundial 2026: rutas, costos y horarios especiales

Moverse en transporte público en Monterrey durante el Mundial 2026 exigirá anticipación y un entendimiento claro de los sistemas digitalizados implementados en la ciudad.
La llegada de miles de aficionados, turistas y residentes a las sedes mundialistas ha llevado a un rediseño total de la movilidad urbana, apostando por la tecnología para agilizar los accesos y responder a la alta demanda prevista para estas fechas.
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Desde la compra y recarga hasta el uso cotidiano del Metro, Transmetro o los autobuses de MuevoLeón, todo el proceso está orientado a eliminar el uso de efectivo y facilitar la experiencia del usuario, garantizando así viajes rápidos, seguros y adaptados al flujo masivo que caracterizará a este evento internacional.
Sistema de pago y acceso al transporte público de Monterrey
Para quienes asistan a los partidos o actividades relacionadas con el Mundial, será indispensable adquirir la tarjeta Me Muevo o gestionar su acceso al transporte público mediante aplicaciones móviles.
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La tarjeta Me Muevo es el único medio aceptado para ingresar al Metro, Transmetro y la mayoría de los autobuses urbanos. Este sistema, basado en tecnología sin contacto, elimina por completo el uso de efectivo en accesos y transbordos.
El plástico se adquiere en estaciones del Metro, tiendas OXXO, 7-Eleven y Mi Súper Dollar General del área metropolitana.
El costo actual de la tarjeta es de 20 pesos, pagados una sola vez, y el usuario elige el monto inicial de recarga. El saldo no expira y la tarjeta puede ser utilizada para pagar viajes de acompañantes, siempre que la cantidad sea suficiente.
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Recargar saldo es posible en máquinas automáticas dentro de las estaciones, tiendas autorizadas o mediante apps oficiales como URBANI y plataformas digitales universitarias.
Estas opciones ofrecen flexibilidad y evitan filas en días de alta demanda.
En caso de fallas técnicas, existen módulos de atención en las estaciones Cuauhtémoc y San Bernabé, donde el personal brinda soporte y revisión del plástico.
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Tarifas, incrementos y descuentos especiales
La tarifa base para abordar el Metro y Transmetro en junio de 2026 es de 10.20 pesos por viaje, según lo establecen las disposiciones oficiales.
Este monto se ajusta mes a mes con incrementos de 10 centavos, un mecanismo implementado desde el inicio del año y que permanecerá vigente hasta alcanzar los 17 pesos, de acuerdo con la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
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Existen tarifas preferenciales de 9.50 pesos para adultos mayores con Tarjeta INAPAM y para estudiantes con trámite vigente.
La opción de tarifa integrada permite combinar autobús y Metro en un solo trayecto por 15 pesos, siempre que el transbordo se realice dentro de las estaciones integradas y usando la misma tarjeta o código QR.
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El sistema cubre la ciudad con tres líneas principales, opera de 5:00 a 24:00 horas y admite recargas en estaciones, tiendas y apps oficiales.
Horarios, frecuencias y líneas en operación
La red de Metrorrey se compone de tres líneas principales en servicio:
- Línea 1: De Talleres a Exposición (Guadalupe), eje oriente-poniente.
- Línea 2: De Sendero a General I. Zaragoza.
- Línea 3: De Hospital Metropolitano a General I. Zaragoza.
El horario habitual es de 5:00 a 24:00 horas todos los días, salvo en fechas festivas, cuando puede haber ajustes.
Las frecuencias de paso oscilan entre 4 y 15 minutos, dependiendo de la línea y hora del día.
El sistema prevé operar con horarios y frecuencias reforzadas durante los días de partido y actividades masivas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el flujo continuo de pasajeros.
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Rutas especiales y acceso a sedes mundialistas
Las rutas especiales de transporte público en Monterrey para el Mundial 2026 han sido diseñadas para conectar de manera eficiente los puntos de mayor afluencia turística y logística con el Estadio BBVA, sede de los partidos.
Estas rutas buscan agilizar el traslado de miles de visitantes y reducir la saturación vehicular en los alrededores del estadio y zonas clave de la ciudad.
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Según fuentes oficiales del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León y comunicados recientes, el esquema inicial contempla cuatro rutas principales, identificadas por letras, que operarán con unidades claramente señalizadas (los tradicionales camiones verdes):
- Ruta A: Conecta la Zona Hotelera de Monterrey directamente con el Estadio BBVA.
- Ruta B: Une el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el Estadio BBVA.
- Ruta C: Va desde el municipio de San Pedro Garza García —una de las zonas más exclusivas y con gran concentración hotelera y de servicios— hasta el estadio.
- Ruta D: Cubre el trayecto entre la estación Exposición (Línea 1 del Metro) y la avenida Eloy Cavazos, facilitando la conexión para quienes usan el Metro como principal vía de acceso y requieren complementar su trayecto hasta el estadio o zonas de influencia.
Estas rutas operarán de 5:00 a 24:00 horas, con horarios reforzados en días de partido y señalización especial para su fácil identificación.
La información sobre los trayectos, frecuencias y ubicación de las unidades estará disponible tanto en la aplicación Muevo León como a través de códigos QR instalados en puntos estratégicos del aeropuerto, la central de autobuses y zonas hoteleras.
Servicios complementarios y operativos
- Rutas de Transmetro y autobuses tipo shuttle enlazarán los principales estacionamientos remotos con el estadio, permitiendo que quienes lleguen en automóvil puedan transbordar a transporte público y evitar bloqueos viales.
- Se habilitarán zonas de ascenso y descenso para taxis, Uber, Didi y otras aplicaciones, en perímetros controlados cerca del estadio.
- En total, se ofrecerán al menos 26 rutas especiales —incluyendo variantes temporales y servicios gratuitos en días de partido— para cubrir la demanda esperada entre zonas hoteleras, el aeropuerto, el Parque Fundidora (Fan Fest) y las inmediaciones del estadio.
Restricciones viales y recomendaciones
Las restricciones viales en torno al estadio BBVA comenzarán 12 horas antes de cada partido y se mantendrán hasta tres horas después del final del evento.
Por este motivo, las autoridades recomiendan planificar los trayectos con antelación y utilizar preferentemente el transporte público o las rutas especiales habilitadas, para evitar retrasos y complicaciones en el acceso.
El sistema de transporte de Monterrey busca ofrecer una experiencia ágil y segura, capaz de responder a la demanda extraordinaria de un evento internacional como la Copa Mundial.
La coordinación entre rutas, horarios especiales y atención técnica será fundamental para garantizar el éxito en la movilidad de locales y visitantes.
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