México

Inicia la batalla por Nuevo León en 2027: Morena denuncia irregularidades de 7 mil millones de pesos al alcalde de Monterrey

La queja solicita indagar un posible ejercicio abusivo de funciones en el convenio firmado durante el gobierno de Adrián de la Garza

Guardar
Google icon
La queja solicita indagar un posible ejercicio abusivo de funciones en el convenio firmado durante el gobierno de Adrián de la Garza
La denuncia de Morena Nuevo León pidió investigar un posible ejercicio abusivo de funciones en un convenio que involucra 7 mil 370 millones de pesos de recursos públicos. Crédito: Morena

Morena Nuevo León presentó este 3 de julio una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles hechos constitutivos del delito de ejercicio abusivo de funciones en el contrato entre Next Energy de México y la administración municipal de Monterrey encabezada por Adrián de la Garza, un caso que, según el comunicado del partido, involucra recursos públicos por 7 mil 370 millones de pesos.

La dirigencia estatal pidió una indagatoria amplia, objetiva y exhaustiva” sobre la aprobación, ejecución y supervisión de ese convenio, de acuerdo con el comunicado de Morena Nuevo León. En ese mismo documento, el partido sostuvo que existirían elementos para revisar un posible conflicto de intereses y el manejo de recursos públicos vinculados con el contrato.

PUBLICIDAD

Esta presentación de la denuncia sobre el gobierno de Monterrey fue encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer, según el comunicado. La dirigente afirmó que la acción responde al compromiso del movimiento con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

Morena pide a la FGR revisar la aprobación y ejecución del contrato

Adrián de la Garza
Morena Nuevo León presentó el 3 de julio una denuncia ante la FGR por el contrato entre Next Energy de México y el municipio de Monterrey encabezado por Adrián de la Garza. REUTERS/Daniel Becerril

Durante la conferencia de prensa, Morena Nuevo León informó que su denuncia busca que la autoridad federal determine si hubo responsabilidades en torno al convenio con Next Energy de México. El partido aclaró en el comunicado que no pretende emitir condenas anticipadas ni sustituir la labor de las autoridades.

PUBLICIDAD

Alcocer planteó el alcance de la petición en estos términos: “Lo que buscamos es que las autoridades investiguen de manera objetiva y transparente, agotando todas las líneas de investigación necesarias para determinar si existieron responsabilidades y garantizar que cualquier afectación al patrimonio público no quede impune”.

El partido también sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y a que toda actuación gubernamental se conduzca bajo principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Senadores, diputados locales y liderazgos nacionales respaldan la denuncia

Tatiana Clouthier
Tatiana Clouthier, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, estuvo presente en el evento. (Impresión de pantalla video)

En la presentación pública acompañaron a Alcocer el delegado de Morena en Nuevo León, el senador Alejandro Murat; el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, René González; y los senadores por Nuevo León Waldo Fernández y Judith Díaz. También asistió el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, el diputado Mario Soto.

También participaron las diputadas locales Grecia Benavides, Anylú Bendición Hernández y Reina Reyes, además del diputado local Tomás Montoya. Todos respaldaron la presentación de la denuncia y el llamado a esclarecer los hechos relacionados con el contrato. De igual modo asistieron militantes y simpatizantes.

A ese acto también acudieron Clara Luz Flores Carrales y Tatiana Clouthier, a quienes el comunicado describió como referentes nacionales de la Cuarta Transformación y que son consideradas como aspirantes a la gubernatura de Nuevo León.

“Los recursos públicos no pertenecen a los gobiernos, a los funcionarios ni a las empresas contratistas; pertenecen al pueblo. Por ello seguiremos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y justicia para las y los ciudadanos de Monterrey y de Nuevo León”, concluyó el comunicado.

Temas Relacionados

MorenaNuevo LeónMonterreyPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las 5 plantas para interior que requieren pocos cuidados y son ideales para principiantes

Estas especies resistentes soportan poca luz, toleran descuidos con el agua y suman frescura, decoración y mejor ambiente en habitaciones de personas que quieren cuidar verde sin experiencia previa

Las 5 plantas para interior que requieren pocos cuidados y son ideales para principiantes

CDMX inaugura embarcaderos de Cuemanco y Nativitas: se invirtieron 174 millones de pesos

La modernización de estos espacios marca el inicio de una transformación significativa para la zona de Xochimilco y la Ciudad de México

CDMX inaugura embarcaderos de Cuemanco y Nativitas: se invirtieron 174 millones de pesos

El tacvbo Meme del Real regresa al Teatro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

El músico y productor regresa al Metropólitan de CDMX, tras agotar entradas en febrero y consolidar su carrera solista con el aclamado disco La Montaña Encendida, reconocido por Rolling Stone como uno de los mejores

El tacvbo Meme del Real regresa al Teatro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

Américo Villarreal asegura que no existe ninguna acusación o investigación en su contra en EEUU

El gobernador de Tamaulipas afirmó que las versiones carecen de sustento y las calificó como tendenciosas

Américo Villarreal asegura que no existe ninguna acusación o investigación en su contra en EEUU

Regidora de Morena quiso protestar contra un “cártel inmobiliario” y terminó exhibiendo su mala ortografía

La protesta de Martha Márquez contra una presunta red de corrupción terminó generando críticas y comentarios en redes sociales por una falta ortográfica en su pancarta

Regidora de Morena quiso protestar contra un “cártel inmobiliario” y terminó exhibiendo su mala ortografía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

El Chapo Guzmán envía nueva carta: reitera su interés en la extradición y pide ser tratado con igualdad

Fiscalía de Michoacán detiene a policía municipal de Uruapan por extorsión a empresarios

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco personas muertas y dos heridas en Zamora, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

Aarón Mercury ya se prepara para ser jurado en Miss Universo México 2026: “Todas pueden ganar”

El tacvbo Meme del Real regresa al tetro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

Estos son los precios de los boletos para Rod Stewart en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

DEPORTES

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante