Inicia la batalla por Nuevo León en 2027: Morena denuncia irregularidades de 7 mil millones de pesos al alcalde de Monterrey

La denuncia de Morena Nuevo León pidió investigar un posible ejercicio abusivo de funciones en un convenio que involucra 7 mil 370 millones de pesos de recursos públicos. Crédito: Morena

Morena Nuevo León presentó este 3 de julio una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles hechos constitutivos del delito de ejercicio abusivo de funciones en el contrato entre Next Energy de México y la administración municipal de Monterrey encabezada por Adrián de la Garza, un caso que, según el comunicado del partido, involucra recursos públicos por 7 mil 370 millones de pesos.

La dirigencia estatal pidió una indagatoria “amplia, objetiva y exhaustiva” sobre la aprobación, ejecución y supervisión de ese convenio, de acuerdo con el comunicado de Morena Nuevo León. En ese mismo documento, el partido sostuvo que existirían elementos para revisar un posible conflicto de intereses y el manejo de recursos públicos vinculados con el contrato.

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Esta presentación de la denuncia sobre el gobierno de Monterrey fue encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer, según el comunicado. La dirigente afirmó que la acción responde al compromiso del movimiento con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

Morena pide a la FGR revisar la aprobación y ejecución del contrato

Morena Nuevo León presentó el 3 de julio una denuncia ante la FGR por el contrato entre Next Energy de México y el municipio de Monterrey encabezado por Adrián de la Garza. REUTERS/Daniel Becerril

Durante la conferencia de prensa, Morena Nuevo León informó que su denuncia busca que la autoridad federal determine si hubo responsabilidades en torno al convenio con Next Energy de México. El partido aclaró en el comunicado que no pretende emitir condenas anticipadas ni sustituir la labor de las autoridades.

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Alcocer planteó el alcance de la petición en estos términos: “Lo que buscamos es que las autoridades investiguen de manera objetiva y transparente, agotando todas las líneas de investigación necesarias para determinar si existieron responsabilidades y garantizar que cualquier afectación al patrimonio público no quede impune”.

El partido también sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y a que toda actuación gubernamental se conduzca bajo principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

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Senadores, diputados locales y liderazgos nacionales respaldan la denuncia

Tatiana Clouthier, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, estuvo presente en el evento. (Impresión de pantalla video)

En la presentación pública acompañaron a Alcocer el delegado de Morena en Nuevo León, el senador Alejandro Murat; el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, René González; y los senadores por Nuevo León Waldo Fernández y Judith Díaz. También asistió el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, el diputado Mario Soto.

También participaron las diputadas locales Grecia Benavides, Anylú Bendición Hernández y Reina Reyes, además del diputado local Tomás Montoya. Todos respaldaron la presentación de la denuncia y el llamado a esclarecer los hechos relacionados con el contrato. De igual modo asistieron militantes y simpatizantes.

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A ese acto también acudieron Clara Luz Flores Carrales y Tatiana Clouthier, a quienes el comunicado describió como referentes nacionales de la Cuarta Transformación y que son consideradas como aspirantes a la gubernatura de Nuevo León.

“Los recursos públicos no pertenecen a los gobiernos, a los funcionarios ni a las empresas contratistas; pertenecen al pueblo. Por ello seguiremos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y justicia para las y los ciudadanos de Monterrey y de Nuevo León”, concluyó el comunicado.

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