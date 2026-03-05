Estos son los argumentos de Claudia Sheinbaum para lanzar su proyecto de reforma electoral

El documento enfatiza la consolidación de México como República democrática y resalta el papel histórico de la soberanía popular en los cambios institucionales. Crédito: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

La propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, presentada el 4 de marzo y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, busca profundizar el vínculo entre la población mexicana y sus representantes, perfeccionando las instituciones y fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema democrático.

En la exposición de motivos de la reforma electoral, el documento enfatiza que México se ha consolidado como una República democrática, federal y representativa, principio consignado desde sus primeras constituciones y reafirmado en cada episodio fundamental de su historia política.

La soberanía popular, declarada como fuente originaria del poder, ha definido cada fase de cambio institucional: desde las ideas de José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación, que proclamaban la igualdad y la supresión de privilegios, hasta las reformas de mediados del siglo XIX que consagraron la separación entre Iglesia y Estado, nacionalizaron bienes eclesiásticos y promovieron la educación y la libertad de imprenta.

Sin embargo, la instauración de la dictadura de Porfirio Díaz implicó una regresión: el gobierno de Díaz, que simuló la vida democrática, favoreció la inversión extranjera y acentuó la concentración de la riqueza, causando despojo y represión esenciales para el estallido de la Revolución Mexicana.

Uno de los avances clave fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, según el documento presentado por Sheinbaum, incorporó de manera pionera derechos sociales en los artículos 27 y 123, y consolidó la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

Reformas electorales y fraudes durante el siglo XX impactaron el sistema político mexicano

Sheinbaum señala que las reformas electorales del siglo XX permitieron pasar del autoritarismo a la pluralidad, respondiendo a demandas de mayor representación y equidad. |Crédito: Cuartoscuro

El texto sostiene que, durante el siglo XX, el sistema político mexicano transitó de la hegemonía de un solo partido a la pluralidad, mediante sucesivas reformas electorales en 1977, 1990, 1996, 2007 y 2014. Estas reformas respondieron a demandas de mayor democracia, ampliación de la representación, autonomía de autoridades, equidad en las contiendas y control del financiamiento a partidos políticos.

Los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012 figuran como episodios emblemáticos de una transición accidentada hacia la democracia, caracterizada por “décadas de luchas populares por la defensa de los derechos y las libertades democráticas”. El texto afirma que desde 2018, con elecciones descritas como “contundentes”, comenzó una transformación profunda que, según la exposición de Sheinbaum, ha permitido por vez primera el respeto irrestricto de la voluntad popular.

La exposición identifica a la Cuarta Transformación, iniciada con los comicios de 2018, como la materialización del ideal de justicia social y democracia, colocando “los valores humanistas y de desarrollo social como pilares de la transformación”. El documento sostiene que el nuevo gobierno encarna una vocación democrática incomparable con el pasado, ya que “el pueblo manda y el pueblo quita”.

A partir de este diagnóstico, la actualización del marco constitucional en materia electoral se justifica como una necesidad para “fortalecer la confianza ciudadana, perfeccionar las instituciones democráticas y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga permanentemente vinculado al interés general”.

Argumentos de las propuestas de la reforma electoral

La iniciativa destaca el principio de austeridad republicana y la revisión de los altos costos del sistema electoral para fortalecer el vínculo entre ciudadanos y representantes. (Imagen: Jesús Aviles)

La iniciativa enfatiza que, en un país con rezagos sociales, una democracia onerosa es un agravio a la legitimidad. La exposición sostiene que hasta 2018, la “simulación democrática” llevó a un “progresivo distanciamiento entre las instituciones, sus representantes y la ciudadanía”.

Un eje de la propuesta es perfeccionar el sistema de representación proporcional. El documento propone un modelo “mixto” que mantenga la estructura de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

“La consolidación democrática exige no debilitar la representación proporcional, sino fortalecer su legitimidad pública mediante sistemas que consideren la participación popular en la asignación“, afirma la reforma.

Esta reforma, según la exposición de motivos, busca proteger la autenticidad del voto frente a amenazas estructurales contemporáneas. La protección de la voluntad popular es definida como “un elemento esencial del orden constitucional democrático y una condición indispensable para la validez del proceso electoral”.

Al cierre de la exposición, Sheinbaum plantea que la transformación institucional actual fuera entendida como “continuidad histórica del constitucionalismo mexicano”, no como ruptura y que reformar la constitución en materia electoral es “perfeccionarla, no sustituirla; es ajustar sus mecanismos a los desafíos contemporáneos”.

“La democracia se debilita cuando se percibe distante, costosa o capturada por intereses particulares, económicos o políticos. Se fortalece cuando es transparente, equitativa, austera y cercana a la ciudadanía”, concluye la exposición de motivos.