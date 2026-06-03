México

Tres verduras que pueden acompañar al yogurt griego para aumentar masa muscular

Estos alimento son excelente complementos para un snack

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Un tazón de yogurt griego natural sobre una mesa de madera, rodeado de diversas verduras frescas como brócoli, pimientos, zanahorias, rábanos y tomates.
Un vibrante despliegue de vegetales frescos, incluyendo brócoli, pimientos y zanahorias, rodea un tazón de cremoso yogurt griego natural sobre una mesa de madera rústica, ofreciendo una opción saludable y deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego combina dos tipos de proteína —caseína y suero— que trabajan en distintos tiempos: el suero actúa rápido tras el ejercicio y la caseína sostiene el suministro de aminoácidos durante horas. Una porción de 175 gramos aporta alrededor de 17 gramos de proteína, lo que lo convierte en una base sólida para cualquier comida orientada al desarrollo muscular.

El problema es que la proteína no trabaja sola. El músculo necesita micronutrientes —hierro, magnesio, folato, vitamina K— para que la síntesis proteica ocurra con eficiencia. Ahí entran las verduras: no como relleno, sino como piezas funcionales del mismo plato.

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La espinaca aporta hierro y magnesio para la contracción muscular

Espinaca - Newsletter
La espinaca es un gran añadido que convertirá al yogurt griego en una bomba de nutrientes (Visualesia)

La espinaca es densa en hierro no hemo, magnesio y calcio. El magnesio participa directamente en la contracción muscular y en la activación de enzimas que procesan proteína. Sin niveles adecuados, el músculo se fatiga antes y se recupera más lento.

Mezclada con yogurt griego, la acidez láctica del yogurt mejora la absorción del hierro vegetal, que de otro modo el cuerpo aprovecha con menos eficiencia que el hierro animal.

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Cómo incluirla:

  • Cruda y finamente picada, mezclada directo en el yogurt con ajo en polvo y limón
  • Cocida al vapor y fría, como base de un tazón salado con yogurt como aderezo
  • En licuado junto con el yogurt, pepino y un poco de jengibre

El edamame suma proteína completa y folato

Primer plano de un tazón de edamame verde humeante, salpicado con cristales de sal gruesa, sobre una superficie de madera rústica.
Un tazón de edamame caliente, salpicado con sal marina, humeante y listo para ser disfrutado como un saludable snack. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edamame —soya joven— es una de las pocas fuentes vegetales con los nueve aminoácidos esenciales. Una taza cocida aporta alrededor de 18 gramos de proteína y 8 gramos de fibra. Combinado con el yogurt griego, el perfil de aminoácidos se amplía y se cubre mejor el umbral de leucina necesario para activar la síntesis proteica.

El folato que contiene el edamame ayuda al organismo a procesar aminoácidos, lo que hace más eficiente el uso de la proteína total del plato.

Cómo incluirlo:

  • Desgranado y frío, mezclado con yogurt, jugo de limón y chile en polvo
  • Ligeramente aplastado con tenedor y combinado con yogurt como dip para verduras crudas
  • En tazón frío junto con pepino, zanahoria rallada y yogurt como aderezo

El brócoli aporta vitamina C para la reparación del tejido muscular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli es rico en vitamina C, vitamina K y folato. La vitamina C es indispensable para la síntesis de colágeno, la proteína estructural que forma los tejidos conectivos alrededor del músculo. Sin colágeno suficiente, la recuperación después del entrenamiento se alarga.

También aporta fibra que regula la digestión y sostiene el apetito, lo que ayuda a mantener una ingesta calórica consistente en planes de aumento de masa.

Cómo incluirlo:

  • Al vapor y frío, picado en trozos pequeños sobre yogurt griego con sal y pimienta negra
  • Rostizado al horno y servido con yogurt como salsa
  • Crudo y rallado fino, integrado en un tazón salado con yogurt, mostaza y limón

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