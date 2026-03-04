México

SENER y CFE alistan plan para enfrentar incremento en luz y gasolinas por conflicto en Medio Oriente

La mandataria aseguró que las dependencias correspondientes están trabajando para aminorar el impacto a la economía de las familias mexicanas

Guardar

Este miércoles en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno está preparando un plan para evitar el aumento en el precio de las gasolinas ante la crisis en Medio Oriente actualmente.

“Estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento a los mexicanos. En el caso del petróleo, como ustedes saben, la gran mayoría de los derivados del petróleo que se consumen se producen en México; todavía se importa una parte de gasolinas y turbosinas, pero la mayoría se produce en México”, aseguró la mandataria.

En caso de que los precios suban más de lo previsto, Sheinbaum dijo que también se tiene un plan de acción:

“Hay un esquema de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel, para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos que compensa el incremento en las gasolinas”, concluyó.

Previo a este anuncio, en la Mañanera del martes 3 de marzo, Sheinbaum ya había adelantado que ante el alza del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente, se reactivaría el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para no afectar a la población.

En este sentido, la mandataria recordó la resolución que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante una situación similar hace hace cuatro años: “Hay un esquema que hizo el presidente en 2022 con la guerra en Ucrania, cuando subieron los precios. Se compensó con el IEPS para que no subiera la gasolina, y ese quedó establecido”.

El plan de la presidenta para mitigar el aumento de precios en el combustible a raiz del conflicto en Medio Oriente. (Presidencia)

¿Por qué conflicto en Medio Oriente afecta precios?

El ataque conjunto de Israel y EEUU hacia Irán ocasionó el cierre del estrecho de Ormuz, el cual es una de las rutas comerciales más importantes del mundo al conectar a los productores de petróleo de Medio Oriente con regiones de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte.

De hecho, un estudio reciente de la empresa de inteligencia en mercados energéticos Kpler arrojó que el tráfico de petroleros se desplomó un 90% desde el estallido del conflicto, aunque todavía se reportan trayectos efectuados con discreción y sin registros electrónicos.

Los funcionarios militares iraníes han dicho que han cortado completamente el tráfico a través de la vía fluvial por donde transita una quinta parte del suministro de petróleo crudo del mundo.

Ante este panorama, los precios del petróleo crudo y del gas natural se han disparado, provocando un impacto inmediato en los mercados energéticos globales.

La interrupción se traduce en una presión directa sobre los principales países asiáticos importadores de energía y en una escalada de precios que ya sitúa al petróleo Brent casi un 10% por encima de su valor previo al inicio del conflicto, alcanzando los USD 80 por barril y proyectando posibles alzas por encima de USD 100 si la situación persiste.

Además, se estima que 20% de las exportaciones globales de GNL, principalmente de Qatar y transportadas por el estrecho, están en riesgo tras la ofensiva iraní reportada por medios de ese país.

En el sur de Asia, la situación es crítica para países cuya provisión de energía depende casi en exclusividad de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

“Qatar y los Emiratos representan el 99% de las importaciones de GNL de Pakistán, el 72% de las de Bangladesh y el 53% de las de India”, reportó Kpler.

Analistas citados por Nomura advierten que Asia, Tailandia, India, Corea y Filipinas son los más vulnerables a un aumento del precio del petróleo, debido a su alta dependencia de importaciones, mientras que Malasia se beneficiaría relativamente porque es exportador de energía.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraMedio OrienteGasolinaPetróleoSENERCFEIEPSPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 4 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de marzo

Secretaría de Turismo de CDMX desmiente cancelaciones masivas de reservas hoteleras de la FIFA

La noticia a escasos días de que dé inicio el evento deportivo más popular del planeta generó desconcierto entre las autoridades de la capital mexicana

Secretaría de Turismo de CDMX

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

La cantante compartió un comunicado en medio del cruce de declaraciones entre su esposo con su expareja y madre de su hija

Sale el Sol arremete contra

Sismo de 4.7 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 11:55 horas, a una distancia de 82 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16 km

Sismo de 4.7 de magnitud

Niños discutieron en partido de futbol y uno le disparó a otro de 12 años en Jalisco

El hecho fue en en una cancha deportiva ubicada en la colonia Fovissste Miravalle, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, cercano a Guadalajara

Niños discutieron en partido de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre armado con cuchillo se

Hombre armado con cuchillo se atrincheró en tienda departamental de CDMX, decía ser perseguido por el CJNG

“Huir no alcanzó”: familia sinaloense migra a Guadalajara por violencia y vuelve a enfrentar inseguridad

Sheinbaum asegura que operativo contra “El Mencho” no fue por presiones de EEUU: “Tenía orden de aprehensión”

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Sale el Sol arremete contra

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

Sergio Mayer llora frente a las cámaras de LCDLF y causa revuelo, ¿qué lo hizo quebrarse?

El día que Emma Watson adoptó a ‘Sofía’ en México: la tierna conexión con el país antes de Gonzalo Hevia Baillères

Ángela Aguilar presume íntima noche con Nodal viendo LCDLF tras polémica por ‘Rosita’: “Una vida equilibrada”

Pati Chapoy explota contra Chinguamiga y su presencia en los Oscar: “¿Quién invitó a esa coreana que apenas habla español?"

DEPORTES

Auxiliar técnico del América dirigirá

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica

Marco Verde vs Alexander Moreno: cuánto cuestan los boletos para ver al mexicano en Jalisco

Cómo le fue a los rivales de México en su primer juego de preparación previo al Clásico Mundial de Beisbol

Fulham vs West Ham de Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el derbi londinense con Raúl Jiménez?

Quién es José Miguel Bejos, posible comprador del Atlas y dueño de Pericos de Puebla