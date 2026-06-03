México

Qué está pasando en la Vocacional 13 del IPN y por qué los estudiantes cerraron Taxqueña

Se registra movilización por parte de alumnas y alumnos del CECyT 13 Ricardo Flores Magón

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CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón"/FB
CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón"/FB

La toma de la Dirección de Administración Escolar en Zacatenco marcó el punto más álgido de la jornada de protesta organizada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México este 3 de junio.

Desde el mediodía, la movilización alteró la dinámica habitual en zonas clave del norte de la capital.

En el contexto de las movilizaciones, se dio a conocer el nombramiento de Miguel Ángel Cruz Rodríguez como nuevo director del CECyT No. 13 “Ricardo Flores Magón”.

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Miguel Ángel Cruz Rodríguez como nuevo director del CECYT 13 SINDICATOCIITEC/FB
Miguel Ángel Cruz Rodríguez como nuevo director del CECYT 13 SINDICATOCIITEC/FB

Esta designación fue acompañada por la presencia de autoridades superiores, lo que motivó la reacción de un sector del alumnado que manifestó su inconformidad con la gestión de Arturo Reyes Sandoval al frente de la Dirección General. Un grupo de estudiantes decidió acuerpar la vialidad de Taxqueña.

La protesta del IPN este 3 de junio representa la continuidad de un proceso de diálogo y tensión entre autoridades y estudiantes.

Los inconformes piden que sus demandas sean consideradas y que las respuestas institucionales sean difundidas a través de los canales oficiales, solicitando a la comunidad mantenerse atenta a los comunicados y a la página web del CECyT 13 para cualquier actualización.

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(Captura de pantalla)
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¿Taxqueña sigue cerrado?

Después de las 15:00, la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno señaló que la vialidad ya se liberó totalmente.

“En este momento se encuentra normalizada la circulación en Av. Taxqueña, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, luego de la presencia de manifestantes”, se pudo leer.

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