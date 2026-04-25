De candidata política a prófuga por feminicidio: qué se sabe de la suegra de Carolina Flores

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La suegra de Carolina Flores Gómez, Erika María Guadalupe “N”, es la principal sospechosa del feminicidio de la exreina de belleza ocurrido el pasado 15 de abril de 2026 en un departamento de la colonia Polanco III Sección, en la Ciudad de México.

Tras el crimen, la mujer de 63 años se encuentra prófuga y con una orden de aprehensión en su contra, por lo que se ha desplegado un operativo de búsqueda a nivel nacional.

Un crimen registrado en video y el silencio de un día

La noche del 15 de abril, Carolina Flores se encontraba en su vivienda de Polanco junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su hija de ocho meses y su suegra, Erika María Guadalupe “N”. Una presunta discusión familiar habría precedido al ataque.

Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )

Una cámara instalada en el área de cunero, que Carolina utilizaba habitualmente para vigilar a su hija, captó los momentos previos al crimen.

Minutos antes del ataque, Carolina y su suegra conversaban en la sala, mientras dos perros jugaban en la habitación. Erika le pidió un producto y Carolina accedió a buscarlo en otra habitación. La cámara registró cómo la suegra siguió a Carolina hasta ese cuarto y, fuera del ángulo de la cámara, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Alejandro Sánchez, esposo de la también exreina de belleza, cuestionó a su madre de inmediato: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella respondió: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

La necropsia reveló que Carolina recibió 12 disparos: seis en la cabeza y seis en el tórax. Elementos de la Fiscalía aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas en el lugar.

Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el ataque, Erika Herrera tomó sus maletas y se fue del departamento en taxi. Su hijo no la detuvo y presentó la denuncia ante la FGJCDMX hasta el día siguiente, argumentando tener miedo de que su hija fuera enviada a una casa hogar. Explicó que grabó videos con instrucciones para el cuidado de su hija durante el tiempo que transcurriera hasta que pudiera acudir a la fiscalía.

Este hecho facilitó su huida antes de que las autoridades emitieran la orden de aprehensión.

La madre de Carolina Flores relató que supo de la muerte de su hija hasta el 16 de abril, cuando recibió una llamada desde la fiscalía. Le preguntó a su yerno cómo pudo permanecer en el departamento con el cuerpo de Carolina mientras cuidaba a la niña, y él insistió en que lo hizo pensando en la seguridad de la menor. La abuela materna se ofreció a cuidar a la nieta, pero Alejandro rechazó la propuesta, argumentando que, por acuerdo previo con Carolina, ni la madre de él ni la madre de ella quedarían a cargo de la menor si ambos padres faltaban.

Una ruta de casi 3,000 kilómetros

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La investigación ha revelado que Erika María Guadalupe “N” manejó desde Ensenada, Baja California, hasta la Ciudad de México, recorriendo cerca de 2,826 kilómetros, una distancia que implica casi 100 horas de trayecto por carretera.

En una grabación previa al asesinato, se escucha a la suegra contar que viajó en auto durante varios días, haciendo paradas en el camino, hasta llegar al departamento de Polanco el miércoles 15 de abril de 2026, poco después de las 11:00 horas.

En ese video, la atacante explica a Carolina Flores que “salimos desde el sábado”, refiriéndose al inicio del viaje. Carolina, sorprendida por el esfuerzo del trayecto, le pregunta si no está cansada, y la suegra responde que hicieron varias paradas para descansar. El recorrido incluyó entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el Estado de México, siguiendo la ruta México-15D.

Conflicto familiar y antecedentes de violencia

La exreina de belleza, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra el pasado 15 de abril. (Foto: Redes sociales Carolina Flores)

La relación entre Carolina Flores y su suegra se había deteriorado desde el embarazo de la víctima, según narran los conocidos de Carolina Flores.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, declaró que los problemas domésticos entre ambas comenzaron a agravarse durante la gestación y se volvieron insostenibles tras el nacimiento de la niña. Amigas de la exreina de belleza confirmaron que la joven describía comentarios pasivo-agresivos, menosprecios y malos tratos por parte de Erika Herrera.

Una de sus mejores amigas relató que Carolina le confió: “No me quiere, nunca me ha querido, desde que me embaracé esto ha escalado más, me agüita mucho”.

Las tensiones entre ambas eran tales que Alejandro Sánchez y Carolina Flores se mudaron de Ensenada a la Ciudad de México en diciembre de 2025.

Pasado político de Erika María Guadalupe y su perfil público

(Captura de pantalla)

De acuerdo con registros en internet, Erika María Guadalupe “N” aparece registrada en 2016 como integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Asimismo, habría sido candidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California, en 2016, postulada por el PRD.

Además, participó como apoderada legal en trámites civiles en esa entidad en 2017, según registros administrativos. Aunque no existen registros de cargos públicos activos en la última década, su historial político ha atraído la atención sobre posibles conexiones que pudiera tener para dificultar su localización.

La madre de Carolina Flores ha pedido públicamente a la presunta responsable que se entregue: “Sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

Por otro lado, familiares y usuarios en redes sociales han solicitado respeto hacia la memoria de la víctima, especialmente ante la circulación del video del crimen.

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Desde pequeña mostró interés y aptitudes para el modelaje y los certámenes de belleza. En 2017, a los 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en concursos nacionales y consolidarse como una figura reconocida en ese ámbito. Carolina y Alejandro Sánchez se comprometieron en 2024 y se casaron en junio de 2025.