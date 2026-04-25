Lupita Villalobos es dada de alta tras estar una semana en el hospital y renunciar a Supernova Génesis 2026

La boxeadora Lupita Villalobos recibió el alta médica tras ser hospitalizada una semana por un hematoma subdural. (IG/ @supernovaboxing)

Lupita Villalobos recibió el alta médica este 24 de abril tras permanecer una semana hospitalizada por un hematoma subdural, lo que la deja fuera de la cartelera principal en la Arena Ciudad de México y la obliga a retirarse de Supernova: Génesis 2026.

El diagnóstico de hematoma subdural llevó a la Comisión de Box de la Ciudad de México y al Consejo Mundial de Boxeo a cancelar su autorización para pelear, siguiendo los criterios médicos vigentes.

La integrante de “Las Alucines” explicó que continúa con secuelas leves de tipo motor por la presión intracraneal, pero aclaró que no enfrenta daños graves.

“Sí hay consecuencias, en mi caso, de coordinación, en un tema motriz, por así decirlo. Nada grave”, detalló en su video previo a su alta médica.

Villalobos explicó que continúa con leves secuelas motoras debido a la presión intracraneal, pero afirmó que no sufrió daños graves. Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal

Villalobos sale del hospital y agradece el apoyo

Al salir del hospital, la creadora de contenido compartió un mensaje directo a sus seguidores para compartir la buena noticia después de una semana bajo supervisión médica.

“Adivinen a quién dieron de alta ya. Adiós, hospital. Ya me voy, chamacos, ya. Ya voy a mi casita por fin a recuperarme allá. Todavía traigo lentes por la sensibilidad a la luz, pero no manches, ya, ya en mi casa por fin. Ahorita los veo. Te quiero”, dijo en el video publicado en Instagram.

Lupita Villalobos relató que estuvo internada desde el 17 de abril por dolores de cabeza intensos y síntomas como sordera, mareos y alteraciones visuales: “Ese dolor de cabeza me producía sordera, me producía mareo, vómito, no veía bien, se me iba la vista”.

Lupita Villalobos cibió el alta médica el 24 de abril tras una semana hospitalizada por un hematoma subdural. Esta situación la llevó a retirarse de la cartelera principal en la Arena Ciudad de México y de Supernova: Génesis 2026.

El diagnóstico y la decisión de retirarse

Lupita Villalobos explicó que el hematoma subdural consiste en “como un derrame entre el cerebro y el cráneo”, originando presión intracraneal y afectaciones motoras.

La boxeadora reconoció el golpe emocional tras recibir el diagnóstico: “No manches, se me vino el mundo abajo, pero logré entender, obvio, que la salud es primero”.

Tras conocer la noticia, Villalobos optó por informar personalmente a Kim Shantal, su rival programada para la pelea estelar, antes de que el anuncio circulara en medios o redes sociales.

“Fue una de las primeras que quise que supiera esto porque yo no quería que se enterara por redes, ni por un comunicado, ni por periódico, ni por prensa. Quería que se enterara por mí”, afirmó.

Lupita Villalobos relató que fue hospitalizada desde el 17 de abril por intensos dolores de cabeza y síntomas como mareo y alteraciones visuales. (X/ @supernovaboxing)

Cambios en Supernova y futuro de Villalobos

La salida de Lupita Villalobos obligó a los organizadores de Ring Royale a buscar un reemplazo para la función del 26 de abril. El conductor y promotor Poncho de Nigris confirmó la posible incorporación de Karely Ruiz como nueva rival de Kim Shantal en el evento.

La creadora de contenido deberá concentrarse en su proceso de rehabilitación durante las próximas semanas. Su testimonio resalta la importancia de los controles médicos y la prioridad que las autoridades de boxeo en la capital otorgan a la salud de las y los deportistas.