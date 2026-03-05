México

Movimiento Ciudadano presenta su propuesta de reforma electoral, propone sanciones por no votar

Jorge Álvarez Máynez indicó que la propuesta será una alternativa a la reforma de la presidenta

Guardar
El líder de MC señala
El líder de MC señala que el pueblo seguirá teniendo el derecho a quitar a sus malos gobiernos. Crédito: Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de reforma electoral, la cual será una alternativa a la iniciativa que envió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

Máynez explicó que la reforma surgió debido a que considera que la oposición no se debe limitar a votar en contra de las iniciativas de otros partidos, sino que también se deben presentar contrapropuestas.

“El objetivo es presentar, como lo ha venido haciendo Movimiento Ciudadano, una propuesta, una alternativa en materia de reforma electoral.

“Movimiento Ciudadano cree que este es un país que sí merece una reforma electoral, que el sistema electoral de México está rebasado por la realidad que enfrentamos en varias dimensiones y que a eso hay que responder con alternativas y propuestas que la el rol de una fuerza política no se puede limitar a votar en contra de una iniciativa o de una propuesta presentada por otra o por el gobierno, sino de presentar una alternativa”, dijo en conferencia de prensa, acompañado de legisladores, militantes y funcionarios emecistas.

¿Qué dice la reforma electoral de Movimiento Ciudadano?

Máynez indicó que el primer punto de la iniciativa es el voto obligatorio, el cual incluiría sanciones por no ejercer este derecho, principalmente enfocadas al trabajo comunitario.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Movimiento Ciudadanoreforma electoralvotomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 5 de marzo

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Tras persecución, atacan taxi por aplicación en Culiacán: muere pasajero y conductor resulta herido

Un ataque armado contra un vehículo de transporte por aplicación dejó un pasajero muerto y al conductor lesionado en el sector Bugambilias de Culiacán

Tras persecución, atacan taxi por

Corte Internacional de Justicia fijó plazo a Ecuador para responder a México por invasión a embajada en Quito

El tribunal internacional amplió el plazo para la presentación de nuevos escritos y mantendrá abierto el intercambio de argumentos hasta 2027

Corte Internacional de Justicia fijó

Incendio en casa de Tlalnepantla de Baz dejó a madre e hijo calcinados

Se espera la llegada de la FGJEM para hacer el levantamiento de los cuerpos

Incendio en casa de Tlalnepantla

Marina capturó a “Tobolio o TB”, líder del Cártel de Sinaloa buscado por EEUU

Regulo Gilberto Acosta Hernández es líder dentro de la célula delictiva de “El 19”, cuenta con orden de arresto en Estados Unidos, coordina a grupos de halcones y sicarios en distintos puntos del estado

Marina capturó a “Tobolio o
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras persecución, atacan taxi por

Tras persecución, atacan taxi por aplicación en Culiacán: muere pasajero y conductor resulta herido

Marina capturó a “Tobolio o TB”, líder del Cártel de Sinaloa buscado por EEUU

Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa y Pedro Sola

Martha Figueroa y Pedro Sola ‘pelean’ por quién fue la persona que introdujo a Daniel Bisogno en Ventaneando

Emiliano Aguilar desata polémica por llamar “morras sin valores” a cantantes de reguetón y rap

Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de intento de homicidio: “Me enterró un cuchillo delante de mis hijos”

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

DEPORTES

Charlyn Corral llama a que

Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol

Charlyn Corral rompe en llanto por la participación de las mujeres en el futbol; Sheinbaum la abraza

Anuncian construcción de 1200 canchas de futbol en 29 estados de la República como parte de Mundial Social

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo