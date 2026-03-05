Movimiento Ciudadano presenta su propuesta de reforma electoral, propone sanciones por no votar

El líder de MC señala que el pueblo seguirá teniendo el derecho a quitar a sus malos gobiernos. Crédito: Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de reforma electoral, la cual será una alternativa a la iniciativa que envió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

Máynez explicó que la reforma surgió debido a que considera que la oposición no se debe limitar a votar en contra de las iniciativas de otros partidos, sino que también se deben presentar contrapropuestas.

“El objetivo es presentar, como lo ha venido haciendo Movimiento Ciudadano, una propuesta, una alternativa en materia de reforma electoral.

“Movimiento Ciudadano cree que este es un país que sí merece una reforma electoral, que el sistema electoral de México está rebasado por la realidad que enfrentamos en varias dimensiones y que a eso hay que responder con alternativas y propuestas que la el rol de una fuerza política no se puede limitar a votar en contra de una iniciativa o de una propuesta presentada por otra o por el gobierno, sino de presentar una alternativa”, dijo en conferencia de prensa, acompañado de legisladores, militantes y funcionarios emecistas.

¿Qué dice la reforma electoral de Movimiento Ciudadano?

Máynez indicó que el primer punto de la iniciativa es el voto obligatorio, el cual incluiría sanciones por no ejercer este derecho, principalmente enfocadas al trabajo comunitario.

Información en desarrollo...