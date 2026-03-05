Estos es lo que propone Sheinbaum con su reforma electoral

Claudia Sheinbaum envió la reforma electoral que busca un recorte presupuestal, así como la reducción de escaños, regula el uso de IA y el tiempo en medios de comunicación. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en la Cámara de Diputados la reforma electoral que ha generado polémica desde hace algunos meses. Pese al disgusto de los partidos de alianza, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena ha afirmado que votará a favor de la propuesta, aunque la suma no les alcance para aprobarla y siga su curso en el Senado de la República.

Aunque la mandataria mexicana ha insistido en que es una reforma solicitada por la ciudadanía, políticos de alianza y oposición no lo ven así, por lo que ya se prevé una negativa rotunda por parte de la mayoría de la Cámara Baja, es importante destacar que debido a las modificaciones constitucionales que incluye, será necesario el voto de dos terceras partes de legisladores en ambas cámaras.

Iniciativa presidencial tiene 7 objetivos

Alrededor de las 14:00 horas de este 4 de marzo de 2026, Kenia López Rabadán dio a conocer la recepción de la iniciativa de la presidenta, por lo que de inmediato, tal como ya lo había comentado, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, un documento que se conforma de 68 páginas y presenta 7 objetivos primordiales:

Ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Fortalecer los instrumentos de la democracia participativa como la consulta popular, la revocación de mandato y el plebiscito.

Establecer la prohibición expresa para que ningún funcionario pueda dejar en su lugar a un familiar, no de manera consecutiva.

Consolidar el nuevo modelo de gobernanza basado en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Disminuir el costo de las elecciones y los recursos destinados a los partidos políticos.

Erradicar burocracias sobredimensionadas.

Fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar una mayor equidad en la representación política.

Reforma Electoral

Así busca cambiar la constitución Claudia Sheinbaum

El siguiente paso para la propuesta del Ejecutivo Federal va encaminado a que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral analicen el documento, entre los cambios más destacados se encuentran:

La modificación prioriza limitar la contratación de propaganda relacionada con las consultas populares en radio, televisión ni en otros medios o plataformas de difusión masiva, sin embargo, el Instituto será el promovente principal para incentivar la participación ciudadana en este proceso.

Ajusta presupuesto : cada año, el dinero público que reciban los partidos políticos se calculará multiplicando el número de personas en el padrón electoral por el 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) . De ese total, una parte se repartirá igual entre todos los partidos y otra parte según los votos que obtenga cada uno en la última elección de diputados.

También prohíbe que partidos políticos y aspirantes reciban o usen recursos de gobiernos, fondos u organismos extranjeros . Incluye donaciones o apoyos económicos de personas o empresas extranjeras. Tampoco permite aportaciones de quienes vivan fuera del país.

De igual forma, el tiempo reservado para el Instituto Nacional Electoral ( INE ) en radio y televisión durante las campañas electorales se reduce a 35 minutos diarios .

Incluye la regulación de todo contenido sobre procesos electorales que haya sido modificado con Inteligencia Artificial u otras tecnologías, exigiendo que esté claramente etiquetado por quien lo emite, conforme a la ley.

(Foto: Cámara de Diputados)

Precisa que los concesionarias de radio, televisión y plataformas digitales deben identificar, impedir su difusión y advertir sobre material no etiquetado con IA.

Garantiza acciones afirmativas para que partidos políticos y autoridades electorales incluyan a personas, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y otros grupos históricamente subrepresentados en la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

Busca obtener resultados de la elección de manera inmediata: “ Los cómputos de las elecciones federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales ”.

En cuanto a las aportaciones privadas , solo pueden realizarlas personas físicas mexicanas y no se permiten en efectivo. El dinero debe transferirse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencia electrónica , SPEI o instrumentos financieros nominativos , y no son deducibles de impuestos.

Pretende frenar la inasistencia en el Congreso de la Unión: las Cámaras solo podrán sesionar con más de la mitad de sus miembros. Si hay ausencias, los presentes deben convocar a los faltantes y, si no acuden en 30 días, se llamará a los suplentes. Si tampoco se presentan, el cargo se declara vacante. Las vacantes se cubren con elecciones extraordinarias o con sustitutos según el tipo de representación.

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, arremetió en contra de la reforma electoral presentada por Sheinbaum. (Crédito: X/@XochitlGalvez)

Sheinbaum no dejó fuera tema de los plurinominales

En cuanto al tema que ha resultado de mayor debate entre los partidos se encuentra la conformación de las cámaras en el Congreso de la Unión, el cuál quedaría de la siguiente forma:

Cámara de Diputados : las 500 diputaciones se mantienen, con 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional : 100 que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación; 100 por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

En el Senado de la República pasará a ser de 96 senadurías, eliminándose las 32 que anteriormente se otorgaban bajo el principio de representación proporcional. En cada Estado y en la Ciudad de México se elegirán dos senadores mediante mayoría relativa, mientras que el tercer escaño será asignado a la fórmula que obtenga la primera minoría.

Cabe destacar que todo lo anterior se incluye en los artículos: 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y el 134.