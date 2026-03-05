México

Quién es Régulo “N”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa que fue detenido por la Marina

Un operativo conjunto de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivó en la captura de Régulo Gilberto “N”, señalado como líder de una célula dedicada a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa

Un operativo conjunto de fuerzas federales en Sinaloa derivó en la captura de Régulo Gilberto “N”, alias “Tobolio” o “TB”, señalado por autoridades como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la producción de drogas sintéticas a gran escala.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en distintos puntos del estado, donde además fueron detenidas otras tres personas y se localizó un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de narcóticos. El detenido es señalado como líder de la célula conocida como “El 19”, vinculada al Cártel de Sinaloa.

Quién es Régulo Gilberto

De acuerdo con las líneas de investigación de las autoridades federales, Régulo Gilberto “N” sería el principal operador de una célula generadora de violencia dedicada a la fabricación y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.

Según información oficial, su presunta organización operaba laboratorios clandestinos para producir narcóticos, además de participar en la logística para el traslado de sustancias químicas y el tráfico de droga.

La captura ocurrió en el poblado de Pueblo de Alaya, donde agentes federales inspeccionaron un vehículo sin placas en el que viajaban tres personas: Régulo Gilberto “N”, José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”.

Durante una revisión se asegurraron 3 armas largas. (X @sergiofimbres)

Durante la revisión, los elementos de seguridad aseguraron:

  • tres armas largas
  • 11 cargadores
  • 250 cartuchos útiles
  • una mochila táctica

Tras su detención, las autoridades confirmaron que Régulo Gilberto era considerado el líder de la célula criminal responsable de la producción de drogas sintéticas en la región.

Operativos en dos comunidades

Las detenciones forman parte del reforzamiento de seguridad permanente en Sinaloa, donde fuerzas federales mantienen operativos contra organizaciones criminales.

En una primera acción, realizada en el poblado de Soyatita, elementos de seguridad detectaron un vehículo sin placas conducido por Karina Guadalupe “N”, a quien le marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión encontraron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que la mujer fue detenida.

Las investigaciones señalan que Karina Guadalupe estaría relacionada con la adquisición de precursores químicos y la logística para la distribución de narcóticos, lo que la vincularía con la misma red criminal.

Karina Guadalupe fue detenida con mil dosis de drogas. (X @sergiofimbres)

Hallan laboratorio clandestino

En un tercer punto del operativo, autoridades realizaron reconocimientos aéreos y terrestres en las inmediaciones del poblado de El Dorado, donde localizaron un laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

En el lugar se aseguraron:

  • dos máquinas para elaborar tabletas
  • ollas de peltre
  • contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor potencial de los narcóticos producidos con estos insumos podría alcanzar los 1,250 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Puestos a disposición del Ministerio Público

Tras su detención, Régulo Gilberto “N” y los otros tres sospechosos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para debilitar a los grupos criminales que operan en el estado.

Además, subrayaron que la coordinación entre dependencias federales busca reducir la producción y tráfico de drogas sintéticas, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en México.

