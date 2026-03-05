Aseguran en Ecatepec uniformes apócrifos de la Sedena, Marina y algunas fiscalías

El operativo circuló en redes sociales mediante filtraciones de medios y posteriormente fue confirmado por la fiscalía mexiquense. Crédito FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 4 de marzo el aseguramiento de uniformes apócrifos de fuerzas armadas, fiscalías estatales y escuadrones de rescate durante un cateo en un inmueble ubicado en la zona de Chiconautla, municipio de Ecatepec.

Según el breve reporte del decomiso, la acción estuvo fundamentada desde una orden judicial emitida por un juez, en la cual participaron elementos de la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía municipal de Ecatepec.

Además, se reportó el aseguramiento de presuntos explosivos, sin embargo, las autoridades no proporcionaron fotos de los mismos.

Las imágenes reveladas por la fiscalía muestran que en el sitio había chalecos tácticos de instituciones como la Defensa y la Marina; además de playeras y chamarras referentes a la Policía de investigación de la fiscalía capitalina (PDI), la Unidad de Paramédicos (UNIPAR) y de la misma fiscalía mexiquense.

Cateo revela equipo táctico y presuntos explosivos

Parte de los uniformes apócrifos asegurados. Crédito: FGJEM

El operativo de cateo, coordinado entre autoridades estatales y federales, permitió la localización y aseguramiento de prendas de vestir tipo uniformes que portaban insignias y emblemas.

Además, en el sitio se encontró equipo táctico diverso y objetos identificados como presuntos explosivos.

El hallazgo de uniformes apócrifos y equipo táctico reforzaría las labores de investigación para esclarecer posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones y la utilización indebida de símbolos oficiales.

Las autoridades no informaron cuál fue el presunto hecho delictivo que derivó en la aprobación de una orden de cateo para inspeccionar el inmueble de Chiconautla.

Chalecos tácticos asegurados. Crédito: FGJEM

La zona donde fue realizada la operación, formalmente conocida como el Pueblo de Santa María Chiconautla, es relevante dentro del municipio mexiquense por albergar el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chiconautla.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los uniformes y del resto del equipo asegurado, así como su posible vinculación con actividades ilícitas en la región.

Reporteros enfocados en seguridad han señalado que el lugar cateado presuntamente funcionaba como un centro de distribución de los objetos asegurados. Además, afirmaron que en el sitio fue localizado un gran altar a la muerte, o también conocida como Santa Muerte.

Reportes previos este medio señalaron que la legislación mexicana considera delito federal la fabricación, falsificación o uso indebido de uniformes, insignias y divisas de las Fuerzas Armadas o corporaciones policiales. Las penas por estas actividades pueden alcanzar hasta seis años de prisión, además de sanciones económicas y agravantes dependiendo del caso.

Recientes decomisos de uniformes apócrifos

Parte de los indicios asegurados en el taller. Crédito: FGR Veracruz

En enero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un taller dedicado a la fabricación de uniformes apócrifos de fuerzas armadas en el municipio de Veracruz.

Durante el cateo realizado en la colonia Malibrán, se aseguraron seis máquinas de coser industriales, una máquina cortadora de tela, herramientas de confección textil, diversos chalecos camuflados presuntamente referentes a las fuerzas federales y otros de color negro con insignias de la Policía Estatal.

En el lugar también se localizó un rollo de tela camuflada y un tramo de tela bordado con el nombre de una institución federal, sin embargo, no especificaron de cuál se trataba.

En esa ocasión todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que realizó las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.