México

Sheinbaum asegura que reunión de FIFA con gabinete de Seguridad fue un éxito: “Se quedaron muy contentos”

El gobierno mexicano presentó a la FIFA su estrategia de seguridad y movilidad para el Mundial 2026 tras los narcobloqueos y la crisis reciente

La presidenta Claudia Sheinbaum y
La presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades de seguridad durante la reunión con representantes de la FIFA, en la que se revisaron protocolos para garantizar la seguridad en el Mundial 2026.

La mañanera de este jueves arrancó con un tono distinto al de las últimas semanas. Después de días dominados por la crisis de seguridad post-Mencho, los narcobloqueos y las preguntas sobre si México podía garantizar un Mundial seguro, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la reunión entre el gabinete de Seguridad y representantes de la FIFA fue un éxito.

En conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria habló sobre la construcción de 1,200 canchas en 23 estados, así como de la preparación de la inauguración de la Copa del Mundo en México.

Durante la tarde del 4 de marzo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se reunió con los representantes de la FIFA, mismo donde estuvieron los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, al canciller Juan Ramón de la Fuente, y a funcionarios de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Los diez temas que presentó la FIFA sobre seguridad y movilidad encontraron respuesta puntual en cada uno. “Teníamos respuestas muy claras”, confirmó el gobierno. “Porque estamos trabajando con coordinación, colaboración y comunicación.”

La reunión no surgió de la nada: fue acordada directamente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino en una llamada la semana pasada, cuando el mundo todavía procesaba las imágenes de los narcobloqueos que siguieron al abatimiento de El Mencho. En ese contexto, la señal que México necesitaba mandar era una sola: el Mundial no está en riesgo.

(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)

Lo que la FIFA preguntó y lo que México respondió

Los cuatro partidos de repechaje siguen en pie. Dos en Guadalajara y dos en Monterrey, el 26 y 31 de marzo. El partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México volverá a hacer historia como el único país en recibir tres Copas del Mundo, también está confirmado. En total, 13 partidos en suelo mexicano.

Según informó el propio García Harfuch, se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo para cada sede. En materia de movilidad, se trabaja en soluciones de tráfico alrededor de los estadios, corredores de acceso y simulacros que ya están en marcha. La presidenta lo resumió sin ambages en su mañanera: “Se quedaron muy contentos. Tenían algunas preguntas sobre cómo iba a estar la seguridad y salieron muy contentos.”

Claudia Sheinbaum lanzó la convocatoria
Claudia Sheinbaum lanzó la convocatoria para rifar su boleto en la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca (Presidencia)

El fantasma que había que exorcizar: El Mencho, los bloqueos y las imágenes falsas

El contexto lo explica todo. El 22 de febrero, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder y fundador del CJNG. La respuesta del cartel fue inmediata: narcobloqueos, autos quemados, negocios incendiados en varias ciudades. Las imágenes recorrieron el mundo y con ellas llegó la pregunta que nadie en el gobierno quería escuchar: ¿puede México garantizar la seguridad del Mundial?

Portugal puso en duda su asistencia al partido de reinauguración del Azteca. Otras federaciones expresaron preocupación. Y en medio del caos real, circuló otro caos fabricado: imágenes generadas con inteligencia artificial que amplificaron el pánico y distorsionaron lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Fue el propio New York Times quien documentó esa ola de desinformación, un artículo que la presidenta Sheinbaum destacó públicamente porque ponía nombre a algo que el gobierno había denunciado desde el primer día.

Lo que viene: simulacros, partidos de repechaje y la cuenta regresiva

El gobierno advierte que vienen semanas intensas y que la desinformación seguirá siendo un frente de batalla tan real como el operativo en las calles. “Somos víctimas de las fake news y nos preocupamos, es humano”,“pero también es humano ser responsable y verificar la información.” reafirmó Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026.

Salud y ejercicio en personas

Sopa de calabaza de castilla:

Mujeres con Bienestar Edomex 2026:

Garitas de Tijuana: cuál es

