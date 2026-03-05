México

“FIFA no canceló reservaciones en hoteles de CDMX”, afirma Gobierno de Sheinbaum

Lo que sucedió en CDMX y en las otras ciudades sedes del Mundial 2026 con las habitaciones de hotel, fue que FIFA las liberó, no fueron cancelaciones

Gabriela Cuevas informó que FIFA
Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial 2026 del Gobierno de México dio a conocer que FIFA liberó las reservaciones de habitaciones de hotel en la Ciudad de México, no las canceló.

“FIFA reservó un numero de habitaciones de hotel en las tres ciudades sede, en el caso de la CDMX, fue solamente liberar reservaciones”, aseguró la funcionaria.

Puntualizó que esto no representó ningún problema, porque hay mucho interés en visitar nuestro país.

Información en desarrollo

