México

EEUU advierte que si países latinoamericanos, incluido México, no actúen contra organizaciones narcoterroristas, ellos lo harán

El Departamento de Guerra de EEUU publicó el pasado jueves la Estrategia de Defensa Nacional 2026

El Departamento de Guerra señaló que se proporcionará al presidente Trump opciones militares creíbles para usar contra los narcoterroristas donde quiera que se encuentren. REUTERS/Jonathan Ernst

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos advirtió, por medio de la Estrategia de Defensa Nacional 2026, que si los países Latinoaméricanos, incluyendo México, no logran debilitar a los grupos criminales, ellos actuarán “de forma decisiva” contra las organizaciones narcoterroristas”.

Por medio del documento, publicado el pasado jueves, se señala que el Departamento de Guerra prioriza las misiones que más importan para la seguridad, la libertad y la prosperidad de los estadounidenses.

En la parte del la Introducción del documento, en el punto Defensa de la Patria de los EE. UU., se lee que el Departamento de Guerra se encargará de asegurar la frontera y los accesos marítimos de América, además de que se defenderán los cielos de esa nación por medio del Domo Dorado para America, y un enfoque renovado en la lucha contra las amenazas aéreas no tripuladas.

Además, se lee, se mantendrá una disuasión nuclear robusta y moderna capaz de abordar las amenazas estratégicas contra ese país, elevarán y sostendrán defensas cibernéticas formidables y perseguirán y neutralizarán terroristas islámicos que tengan la capacidad y la intención de atacar su territorio.

Al mismo tiempo, se señala en el documento, se defenderá activa y valientemente los intereses de América en todo el hemisferio occidental, se garantizará el acceso militar y comercial de Estados Unidos a terrenos clave, especialmente en el Canal de Panamá, el Golfo de América y Groelandia.

EEUU señaló que actuará “de forma decisiva” contra las organizaciones “narcoterroristas”. EFE/EPA/Kenny Holston / POOL

También se asegura que se proporcionará al presidente Donald Trump opciones militares creíbles para usar contra los narcoterroristas donde quiera que se encuentren.

Se comprometen, de buena fe, con sus vecinos, desde Canadá hasta sus socios en América Central y del Sur, sin embargo, se señala que se asegurarán de que respeten y cumplan con su parte para defender sus intereses compartidos.

En esta parte entra la advertencia: "Y donde no lo hagan, estaremos listos para tomar medidas enfocadas y decisivas que promuevan concretamente los intereses de los EE. UU.. Este es el Corolario Trump de la Doctrina Monroe, y las fuerzas militares de América están listas para imponerlo con velocidad, poder y precisión, como el mundo vio en la Operación ABSOLUTE RESOLVE."

Más adelante del texto, se señala que era prudente que tanto Estados Unidos como sus aliados estuvieran preparados para la posibilidad de que uno o más oponentes potenciales actúen juntos de manera coordinada en multiples operaciones. Acusa que esto sería una preocupación menor si sus aliados y socios (entre los que se encuentra México) hubieran pasado las últimas décadas invirtiendo adecuadamente en sus defensas, sin embargo, no lo hicieron.

En cambio, con raras excepciones, se contentaron con permitir que Estados Unidos los defendiera, mientras ellos recortaban el gasto en defensa e invertían en cosas como el bienestar público y otros programas nacionales.

En otra parte del documento, se advierte que tanto México como Canadá tienen roles sólidos en la defensa del hemisferio occidental, incluyendo el trabajo con el Departamento de Guerra y otras agencias de Estados Unidos, para evitar que extranjeros ilegales y narcoterroristas lleguen a las fronteras de América.

