Día Internacional de la Mujer: estas son algunas actividades que realizarán organizaciones y colectivas en el marco del 8M

Colectivas y organizaciones han hecho un llamado para asistir a las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. (Foto: Cuartoscuro)

A pocos días de que llegue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se han emitido distintas convocatorias en las que también se invita a mujeres de diferentes edades a participar en las actividades planeadas en el marco de este día, cabe destacar que estas se llevarán a cabo en diferentes estados, muchos de estos espacios ofrecen una reflexión amplia sobre temas de violencia de género contra las mujeres.

Actividades en la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Entre la elaboración de carteles, proyección de documentales, exposiciones fotográficas, las mujeres se han organizado para alzar la voz y visibilizar los diferentes contextos por los que transitan.

En la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma 96, Colonia Tabacalera, frente al hotel Fiesta Americana, se realizarán:

El 7 de marzo, la Caravana Ambulante por la Equidad y Dignidad rebelde tiene programada su llegada a la ciudad a partir de las 14:00 horas. Se rendirá homenaje a mujeres destacadas como Ángela Martínez, reconocida por su papel fundamental en la creación del colectivo mujeres y hombres rebeldes en lucha por la humanidad, y a la incansable lucha por justicia de Lourdes Mejía. Además, se manifestará respaldo total a la libertad inmediata y absoluta de Miguel Peralta y se exigirá justicia para el pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón.

Colectivas feministas llevarán a cabo actividades en el marco del 8 de marzo.

El 8 de marzo , el proyecto Diccionario Desobediente participará en la jornada con una acción colectiva centrada en la consigna “Habitamos la palabra” , invitando a reapropiarse del lenguaje desde la experiencia personal y considerando la palabra como un espacio político, simbólico y afectivo. En este encuentro, quienes asistan tendrán la oportunidad de escribir términos que desean resignificar , compartir definiciones surgidas de la memoria colectiva y sumarse a la creación de un archivo vivo construido a partir de las voces y presencias reunidas.

Ese mismo día en punto de las 17:30 horas se realizarán actividades entorno a la Genealogía de mujeres en el arte y el cine, se leerá el Manifiesto de Cine Feminista, también se presentará el coro “La Coraza” y por último, proyectarán el documental REBELADAS.

La Glorieta de las Mujeres que Luchan se ha convertido en un punto de referencia para el movimiento feminista en la CDMX.

Mujeres Vivas, Mujeres Libres colocarán stand en la marcha

En otro punto de Reforma, la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres instalará un stand como espacio de acompañamiento, orientación y comunidad durante la movilización del 8 de marzo. Esta iniciativa convoca tanto a quienes asistirán por primera vez como a quienes participan cada año.

El espacio ofrecerá la experiencia inmersiva “Volamos alto cuando decidimos libres”, un área fotográfica conmemorativa, un muro participativo para mensajes y reflexiones, tatuajes temporales alusivos y carteles para la marcha.

La colectiva "Mujeres Vivas, Mujeres Libres" llevarán a cabo una experiencia inmersiva y punto de encuentro dentro de la movilización del 8M.

El propósito central es crear comunidad, brindar apoyo e informar en un contexto donde resulta fundamental alzar la voz. La cita será el domingo 8 de marzo desde las 11:00 h en Alas de México, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 115, esquina Varsovia, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Una exposición que visibiliza la violencia ácida

Del 5 al 20 de marzo, la exposición Cicatrices, flores y reflejos: Sanar frente a la violencia ácida en México abrirá sus puertas de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. Concebida por la artista y periodista Aranza Bustamante, la muestra tiene como propósito visibilizar la violencia ácida contra mujeres, resignificando las experiencias de las sobrevivientes: Carmen Sánchez, Yazmín Hernández, Martha Ávila y Esmeralda Millán.

Cicatrices, flores y reflejos: Sanar frente a la violencia ácida en México, exposición fotográfica. (Instagram- @arazucaar)

El proyecto busca ampliar el diálogo social, evitar la revictimización y construir memoria colectiva, con la colaboración de la escritora Andrea Mondragón. La inauguración está programada para el 5 de marzo a las 18:30 horas, precedida por un conversatorio a las 17:30, en la Casa de la Cultura Azcapotzalco, ubicada en la Av. Azcapotzalco 605, Centro, Azcapotzalco, 02000 Ciudad de México, CDMX.

Otras actividades en el marco del 8 de marzo

El documental “Llamarse Olimpia” se proyectará del 5 al 12 de marzo en: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Chiapas. Una historia que habla sobre la lucha emprendida por la activista Olimpia Coral Melo, luego de ser víctima de violencia digital, momento que la llevó a impulsar la ley que lleva su nombre y mismo movimiento que se ha extendido por toto el continente, de la mano de cientos de mujeres que se han sumado.

El documental “Llamarse Olimpia” se proyectará en diferentes estados.

En Monterrey, el colectivo Morras Feministas también realizarán actividades previas a la marcha que convocaron, “Pequeñas Voces Rebeldes”, busca ser un espacio seguro para mujeres, niñas y niños, donde realizarán carteles, pintacaritas, cuentacuentos, pinta dibujos, todas con un enfoque feminista. La cita será en la explanada de Los Héroes, palacio de gobierno de Nuevo León de 15:00 a 16:00 horas.