México

Confirman 33 muertes por sarampión en México, reportan más de 12 mil contagios

El impacto de esta enfermedad viral se concentra principalmente en 417 municipios del país, donde se reporta la mayor cantidad de casos

Sarampión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, con corte al 4 de marzo, que en México se han registrado 12 mil 237 casos confirmados acumulados de sarampión, lo que refleja un incremento importante en diversas entidades del país.

El grupo más afectado corresponde a niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 658 incidencias. Después se ubican los infantes de 5 a 9 años, con mil 444 incidentes, así como las personas de 25 a 29 años, que suman mil 411 incidentes. No obstante, la mayor tasa de contagios se observa en menores de un año, con 61.89 casos por cada 100 mil habitantes.

El impacto de esta enfermedad viral se concentra principalmente en 417 municipios del país, donde se reporta la mayor cantidad de casos. Esta situación continúa afectando la vida de miles de mexicanas y mexicanos.

Defunciones de sarampión en México

Autoridades sanitarias informaron que desde el inicio de la transmisión en febrero de 2025 se han contabilizado 33 fallecimientos asociados al sarampión.

De acuerdo con el reporte oficial del sector salud, las defunciones se han registrado en nueve regiones del país.

  • Chihuahua con 21
  • Jalisco con 4
  • Sonora con 1
  • Durango con 2
  • Michoacán con 1
  • Tlaxcala con 1
  • Ciudad de México con 1
  • Chiapas con 1
  • Guerrero con 1
Cifras de sarampión en México
Cifras de sarampión en México con corte al 4 de marzo de 2026. (captura de pantalla)

Aplicación de vacunas en México

En las últimas tres semanas, México aplicó más de 8.4 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión a infantes y personas de 20 a 49 años, según informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Desde el inicio del brote en Chihuahua en febrero de 2025, se aplicaron 22 millones de dosis, cifra equivalente a la vacunación de cinco o seis años en periodos normales. El periodo de aplicación de las vacunas corresponde del 3 de enero al 27 de febrero de 2026.

  • Entre el 3 y el 9 de enero se administraron 270 mil dosis.
  • Del 10 al 16 de enero, 219 mil dosis.
  • Del 17 al 23 de enero, 397 mil dosis.
  • Del 24 al 30 de enero, 817 mil dosis.
  • Entre el 31 de enero y el 6 de febrero, 876 mil dosis.
  • Del 7 al 13 de febrero, 1.7 millones de dosis.
  • Del 14 al 20 de febrero, 3.4 millones de dosis.
  • Entre el 21 y el 27 de febrero, 3.3 millones de dosis.

En el periodo del 12 de febrero al 2 de marzo, los estados con mayor número de dosis aplicadas fueron Estado de México con 1,277,753, Jalisco con 1,017,800, Veracruz con 671,370 y Nuevo León con 636,027.

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de la vacunación para frenar los contagios y controlar los altos niveles de transmisión registrados desde el inicio del brote.

