Sarampión: ¿De verdad es “mejor” contagiarse de niño?

La vacunación con la triple viral en la infancia y la doble viral en adultos garantiza más del 97% de protección contra el sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que es mejor enfermarse de sarampión en la infancia carece de respaldo científico, según especialistas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los expertos coinciden en que el sarampión representa un riesgo grave a cualquier edad y la única forma confiable de prevenirlo es mediante la inmunización, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lejos de ser solo una enfermedad pasajera, el sarampión es altamente contagioso y puede generar complicaciones serias o incluso provocar la muerte.

De acuerdo con el ISSSTE, cualquier persona que no complete su esquema de vacunación puede contraer el virus en cualquier etapa de la vida.

Durante los brotes recientes en México, el 18% de los casos de sarampión ocurrieron en adultos de 25 a 44 años, con alto riesgo de complicaciones EFE/ Felipe Gutiérrez

Por su parte, Orlando Health destaca que los brotes recientes en países como México y Estados Unidos muestran que el virus afecta especialmente a quienes no están vacunados, sin discriminar por edad.

Qué tan peligroso es el sarampión

El ISSSTE recalca que el virus responsable del sarampión puede causar lo siguiente en casos graves:

encefalitis

ceguera

neumonía

otitis media

diarrea intensa

El propio instituto señala que “no hay un tratamiento específico para el sarampión”; la atención se limita a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones con cuidados de soporte.

Entre los riesgos se incluyen encefalitis en uno de cada mil pacientes, junto con el peligro de secuelas neurológicas permanentes.

¿Quiénes son más vulnerables al sarampión?

La OMS y la Secretaría de Salud de México advierten que las complicaciones son más frecuentes y peligrosas en niñas y niños menores de cinco años que sufren desnutrición o tienen sistemas inmunodeprimidos.

Sin embargo, en personas adultas el cuadro puede ser incluso más grave.

De acuerdo con la OMS, durante los brotes recientes registrados en México, el 18% de los casos confirmados correspondían a personas adultas de entre 25 y 44 años.

En dicha población, el riesgo de hospitalización y de presentar complicaciones como afecciones pulmonares o daño cerebral aumenta considerablemente.

El contagio durante el embarazo puede conllevar parto prematuro o bajo peso al nacer.

Prevención del sarampión

La vacunación es la única barrera efectiva contra el sarampión.

Expertos del ISSSTE y la OMS alertan que enfermarse de sarampión en la infancia no aporta más beneficios que la vacunación FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Tanto el ISSSTE como la Secretaría de Salud en México insisten en que la vacuna triple viral (SRP), administrada en la infancia, y la doble viral, destinada a adolescentes y personas adultas no inmunizadas, ofrecen una protección superior al 97% tras completar las dos dosis recomendadas.

El ISSSTE indica que en México el esquema contempla la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda entre los 18 meses y los seis años, además de una dosis adicional para menores en zonas con brotes activos.

Las personas de hasta 49 años sin vacunación comprobada pueden acceder y deben completar el esquema.

Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de alcanzar amplia cobertura vacunacional, ya que la protección individual también beneficia a la comunidad.

Datos de la Secretaría de Salud de México muestran que la mayoría de los casos recientes se presenta en personas no vacunadas, lo que evidencia el papel central de la inmunización colectiva.

Mitos sobre el sarampión

La desinformación y la persistencia de mitos, origen de las teorías antivacunas, han derivado en la caída de las coberturas y el regreso de brotes epidémicos.

No existe ninguna prueba científica que relacione la vacuna del sarampión con el autismo o secuelas graves, mientras que el ISSSTE advierte que difundir información falsa deja sin protección a la población.

Ante la duda sobre el estado de vacunación, la Secretaría de Salud recomienda revisar la cartilla de vacunación o acudir a un centro de salud para completar el esquema.