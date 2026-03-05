Ante demandas de sindicatos de Cultura, Sheinbaum confía en que conflicto se resuelva este año: “Estamos viendo cómo cumplirlas”

Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza en cuanto a las demandas de los sindicatos de cultura por salarios dignos, en el marco de la reunión que se sostuvo este miércoles con sus representantes.

“Se va a resolver. Hay demandas que ellos tienen desde hace tiempo que estamos viendo cómo cumplirlas; es un tema presupuestal (...) Me lo dijo la secretaria de Cultura hace unos meses, ella misma lo planteó. Está trabajando con la Secretaría de Hacienda para ver la manera de responder a las necesidades de las y los trabajadores en los centros culturales de nuestro país”.

La mandataria subrayó que la resolución de las demanda dependerá de cada situación y también aplaudió el trabajo de la dependencia correspondiente:

“En algunos casos va a ser paulatino, esa es la propuesta que les vamos a hacer, y en otros casos, este mismo año podrá atenderse. Y algunas más tienen que ver con otras demandas (...) Claudia lo está atendiendo, lo está haciendo muy bien y con mucha sensibilidad”.

¿Qué temas se abordaron en la reunión con sindicatos?

Este miércoles 4 de marzo por la tarde, la Secretaria de Cultura informó que Curiel de Icaza sostuvo una reunión con representantes de cuatro sindicatos del sector para informar sobre las gestiones relacionadas con el salario del personal de base.

“Se reiteró que ningún trabajador quedará por debajo del salario mínimo y se acordó establecer mesas de diálogo mensuales para dar seguimiento a los temas laborales”, aseguró el organismo.

Entre los presentes, asistieron los representantes de: Sindicatos Nacionales de Cultura (SINAC); Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC); Trabajadores de la Cultura y las Artes (SINTCA) y Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC).

En el encuentro, Curiel de Icaza explicó que no era posible dar una fecha concreta de la política salarial por parte de la Secretaría de Cultura en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) termine la prospectiva presupuestal para toda la Administración Pública Federal. Sin embargo, reiteró que nadie quedará por debajo del salario mínimo, y aseguró que cualquier avance se dará a conocer oportunamente.

Más adelante, la secretaria de Cultura acordó tener mesas de diálogo mensuales para tener una comunicación más cercana y fluida, encabezadas por la subsecretaria de Desarrollo Cultural y la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, para solventar los temas de mayor interés para los trabajadores de la institución.

Por otro lado, los representantes sindicales manifestaron su preocupación por la situación que los trabajadores enfrentan desde 2016, dado que los tabuladores del sector central están por debajo de algunos órganos desconcentrados de la propia Secretaría.