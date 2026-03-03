Secretaría de Cultura pide al sindicato frenar el cierre de oficinas y asegura que tema salarial está en revisión con Hacienda

Fotos: Facebook, @sinacmx

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México llamó nuevamente al Sindicato Nacional de Cultura a frenar el cierre de oficinas ubicadas en Reforma 175 y retomar el diálogo, en medio de las inconformidades relacionadas con temas salariales y laborales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura advirtió que la suspensión de actividades impacta directamente en trámites internos y en la operación cotidiana de la dependencia.

Además, destacó que ha sido una de las primeras instituciones de la Administración Pública Federal en trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el análisis del tema de los salarios mínimos y otras demandas planteadas por dirigencias sindicales, tanto de esta como de otras agrupaciones de trabajadores.

La dependencia reiteró su llamado al respeto de todas y todos los trabajadores y colaboradores de la institución, al tiempo que insistió en la importancia de privilegiar el diálogo para evitar afectaciones mayores.

¿Cuáles son las demandas del SINAC?

El Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), junto con otros sindicatos del sector, instaló un plantón indefinido en la sede de Reforma 175 exigiendo un incremento salarial del 13%, argumentando que alrededor de 2 mil trabajadores han percibido ingresos por debajo del salario mínimo durante los últimos dos años, lo que ha dificultado trámites de jubilación, el pago de créditos de vivienda y el acceso a servicios como el FOVISSSTE.

El pliego petitorio también incluye demandas adicionales como:

Homologación salarial para que los ingresos del personal estén alineados con el salario mínimo.

Apoyos para transporte que permitan cubrir los costos de movilidad de trabajadoras y trabajadores.

Ayuda para útiles escolares para quienes tienen familia a su cargo.

Entrega de vestuario laboral adecuado para personal que lo requiere.

Los manifestantes advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían extender las acciones de cierre a otras dependencias y unidades culturales como el Museo de Culturas Populares, la Biblioteca Vasconcelos o el Centro Nacional de las Artes.

Salarios en revisión con Hacienda

En relación con las exigencias laborales, la Secretaría de Cultura indicó que el tema presupuestal debe analizarse de manera integral, al formar parte de un proceso más amplio dentro de la Administración Pública Federal.

Según lo expresado por la presidenta en referencia al asunto, se está trabajando en el cumplimiento de la ley para que el personal cuente con prestaciones suficientes; sin embargo, precisó que no es posible comprometer una fecha específica para la resolución definitiva, aunque sí se mantiene el objetivo de alcanzar el cumplimiento deseado.

Finalmente, la Secretaría de Cultura reiteró su respeto a las manifestaciones sindicales e hizo un llamado a la comprensión de los procesos y acciones en materia de política salarial que encabeza el Gobierno federal, mientras continúan las revisiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.