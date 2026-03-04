México

Sheinbaum se reunirá con padres de los 43 normalistas, desconoce fallo que obliga al Ejército entregar documentos

El caso Ayotzinapa podría tener una avance luego de que se ordenara al Ejército Mexicano brindar toda la información disponible sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero

Un fallo del Poder Judicial
Un fallo del Poder Judicial de la Federación determinó que la SEDENA está obligada a proporcionar todos los informes que tenga sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. (Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a finales de marzo se reunirá con los padres y madres de los 43 normalistas para conversar sobre los avances del caso y las nuevas detenciones.

Luego de que se diera a conocer la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, ex Director de Tránsito municipal de Iguala en 2014, la presidenta comentó durante su conferencia de prensa matutina de este 4 de marzo que será la Fiscalía General de la República la que de los informes sobre el caso.

Igualmente, detalló que es prioridad para su gobierno mantener informados a las madres y padres de los 43 normalistas.

“Yo creo que después del 26 de marzo nos estaríamos reuniendo con ellos”, detalló.

Demonstrator hold banners as they
Demonstrator hold banners as they take part in a protest by students from the Raul Isidro Burgos Rural Teachers' College in Ayotzinapa, marking the 11th anniversary of the disappearance of 43 students, in Mexico City, Mexico, September 26, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Sentencia que obliga al Ejército a brindar toda la información

Un fallo del Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está obligada a proporcionar todos los informes que tenga sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Durante la conferencia de esta mañana, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la resolución y su opinión de esta medida.

Sin embargo, la mandataria dijo no tener conocimiento de esta sentencia.

“No tenía conocimiento de esta resolución, me estoy enterando por lo que dices, la vamos a revisar y damos la información”, puntualizó.

De acuerdo a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, este fallo marcaría un avance en las investigaciones del caso y brinda reconocimiento a las madres y padres de los estudiantes de conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Estudiantes de diversas Escuelas Rurales
Estudiantes de diversas Escuelas Rurales protestaron a las afueras del Campo Militar 1, esto en exigencia por justicia por los 43 estudiantes desparecidos en el año 2014. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Caso Ayotzinapa

El caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 es todavía una herida latente para México.

Después 11 años, aún no se conoce la verdad de lo que ocurrió aquella noche en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueran desaparecidos.

Desde que sucedieron los hechos, las madres y padres de los jóvenes han exigido al Ejército Mexicano que proporcionen toda información que tienen sobre esa noche.

Estos, debido a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de realizar las investigaciones sobre este caso para dar respuesta a los familiares de las víctimas, se encontrara con documentos incompletos o tachados.

La investigación se ha visto frenada dado que no se cuentan con documentos suficientes para conocer la versión completa de lo sucedido aquella noche.

En este sentido, la resolución del Poder Judicial asoma un rayo de esperanza para las madres y padres de los 43 normalistas que llevan 11 años exigiendo respuestas.

Poder Judicial ordena a la Defensa entregar documentos faltantes en el caso Ayotzinapa

